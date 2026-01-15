Tal como había anticipado en diciembre, Avianca confirmó la ampliación de su experiencia Business Class Américas al 100 % de su red de rutas, lo que incluye todos sus vuelos internacionales dentro del continente y la totalidad de sus operaciones domésticas en Colombia, Ecuador y Guatemala, fortaleciendo así su propuesta de valor en el mercado regional.
Con esta expansión, la aerolínea busca ofrecer una experiencia consistente de alto estándar en todos los puntos de contacto con sus clientes, tanto en tierra como a bordo.
Según informó la compañía, desde el 15 de enero de 2026, Business Class Américas inició operaciones en más de 40 rutas nacionales y más de 100 rutas internacionales, ampliando el acceso a esta cabina diferenciada en trayectos de corta, mediana y larga duración.
La experiencia incluye beneficios prioritarios en tierra, como check-in preferencial, manejo prioritario de equipaje, abordaje y desabordaje prioritarios y atención personalizada.
Además, los pasajeros cuentan con acceso a 11 salas VIP Avianca y a más de 1.000 salas con convenios de Star Alliance, así como una franquicia de equipaje que incluye un equipaje de mano de hasta 10 kg, un artículo personal y dos piezas de bodega de hasta 32 kg cada una.
Más beneficios de la clase Business de Avianca
En el componente de fidelización, los clientes acumulan 10 millas Lifemiles por cada dólar, con mayores posibilidades de redención para ascensos a Business Class mediante millas.
A bordo, los pasajeros de Business Class Américas cuentan con asientos ubicados en las tres primeras filas de la aeronave, con mayor espacio, reclinación, privacidad y confort, además de apoyacabezas ajustables, mesa de trabajo y puertos USB.
En rutas domésticas, el servicio incluye snack, café, bebidas sin alcohol y cerveza, junto con la opción de compra de alimentos y bebidas del menú Café del Cielo.
Para vuelos internacionales, la oferta varía según la duración del trayecto. En vuelos de menos de tres horas se ofrecen snacks y bebidas; entre tres y cuatro horas se incluye un menú diseñado por el chef Álvaro Clavijo y un eco bag con cobija y almohada; mientras que en trayectos superiores a cuatro horas se suma un amenity kit desarrollado por Mola Sasa con productos de Loto del Sur.
Otto Gergye, Chief Commercial Officer de Avianca, destacó que “con el inicio de operaciones de Business Class Américas en rutas nacionales, ampliamos el acceso a esta experiencia, elevando los estándares de comodidad y servicio para nuestros clientes”, y agregó que esta expansión consolida una propuesta regional consistente en toda la red de la aerolínea.