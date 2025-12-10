En un evento desde Bogotá, Avianca presentó los resultados obtenidos en 2025 y el foco de lo que será su estrategia el próximo año.
La conversación -que estuvo liderada por Adrian Neuhauser, CEO de Grupo Abra; Frederico Pereira, presidente de Avianca; y Gabriel Oliva, Chief Operating Officer (COO)- se centró en el crecimiento de la aerolínea y la consolidación de nuevas marcas aéreas dentro del portafolio del holdings.
“Presentamos un F1 en Estados Unidos, es un proceso que nos va a llevar unos meses el próximo año, peo lo que queremos es que los inversionistas nos vean como un solo grupo consolidado”, comentó Neuhauser.
Al final del tercer trimestre de 2025, Avianca logró el mejor resultado de su historia con un Ebitda de US$411 millones y más de 9,7 millones de pasajeros.
En total, este año la empresa invirtió más de US$808 millones en distintos rubros, recursos que permitieron, entre otras, la apertura de nuevas rutas, para llegar a un total de 160 en toda la red.
Algunos de los trayectos novedosos fueron Bogotá-Tampa; Medellín-Fort Lauderdale, Bogotá-Dallas; San Salvador-Chicago; Miami-San José; Bogotá-Córdoba; entre otras.
Adicionalmente, los directivos de la aerolíneas confirmaron el regreso de una nueva clase para todos sus vuelos. “A partir de 15 de enero, el 100 % de las rutas tendrán Business Class, incluidas en todos los mercados domésticos en Ecuador, Colombia y Guatemala”, afirmó Pereira.
Los últimos acontecimientos del Grupo Abra de Avianca
El Grupo Abra (holding del que hace parte Avianca) termina el 2025 con importantes logros alcanzados, siendo los más importantes de ellos la adhesión de nuevos miembros.
El más reciente de ellos fue el nuevo memorando de entendimiento firmado con SKY Airlines. Al respecto, el CEO del grupo mencionó que este enfoque se dio entendiendo que “tenemos un hueco en Chile y Perú al que queremos llegar”.
Abra cuenta hoy con más de 300 aviones, presencia en 25 países y más de 140 destinos, con 30.000 empleados.
En lo que va corrido de este año, las aerolíneas aliadas, entre las que se incluyen Avianca, GOL, Wamos Air y Aerolíneas Argentinas- se han movilizado más de 52 millones de personas.
“También hay que decir que estamos en un código compartido que anunciamos con Aerolíneas Argentinas. Esto es extender una relación que tenía GOL”, agregó Neuhauser.