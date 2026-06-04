Nuestro Bogotá aumentó ventas y visitantes en primer trimestre; prevé mejor dinamismo por mundial

El centro comercial Nuestro Bogotá reportó resultados positivos durante el primer trimestre de 2026, periodo en el que generó ventas por más de US$18,5 millones, equivalentes a $70.181 millones, y recibió 2,56 millones de visitantes, consolidando su posición en uno de los corredores comerciales más competidos de la capital.
De acuerdo con las cifras entregadas por la administración del complejo, las ventas crecieron 2 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que la variación interanual de las ventas por metro cuadrado mostró su mejor desempeño en febrero, con un incremento de 6,3 %, seguido por enero, con 5,7 %, y marzo, con 1,6 %.
En materia de tráfico, el centro comercial recibió en promedio cerca de 30.000 visitantes diarios durante los primeros tres meses del año. Los fines de semana concentraron el 30,1 % del flujo total de personas, con una media de 60.150 visitas, mientras que los sábados fueron el día de mayor afluencia, con un promedio de 33.426 ingresos. El día con más movimiento del trimestre fue el sábado 28 de febrero, cuando ingresaron 36.748 personas.
David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá, señaló que los resultados reflejan el posicionamiento de la propuesta de valor del centro comercial, especialmente en materia de entretenimiento y experiencias para los visitantes.
Categorías que lideraron el crecimiento
El desempeño comercial estuvo impulsado principalmente por la categoría gastronómica, que registró crecimiento en todos sus segmentos durante el trimestre. La plazoleta de comidas aumentó sus ventas 17,9 %, mientras que las categorías de café, heladería y postres crecieron 15,1 %. Por su parte, los restaurantes registraron una expansión de 8,9 % y los establecimientos tipo pub-restaurante avanzaron 5,8 %.
Otras categorías que mostraron resultados destacados fueron cine, con un crecimiento de 12,4 %; supermercados, con 10 %; y gimnasios, con 8,9 %.
Además, el horario nocturno, comprendido entre las 6:00 p.m. y el cierre de operaciones, fue la franja con mejor comportamiento durante el trimestre, al registrar una variación positiva promedio de 3 %. Dentro de este horario, los domingos fueron el día con mayor crecimiento, con un incremento de 11 %.
Expectativas por el Mundial de fútbol
De cara a los próximos meses, la administración del centro comercial prevé un mayor dinamismo en algunas categorías de consumo asociado a la celebración del Mundial de fútbol.
Según Vaca, se espera un crecimiento en las ventas de tecnología, así como una mayor demanda en establecimientos gastronómicos y gastrobares durante el desarrollo del torneo, especialmente si la Selección Colombia logra avanzar a las fases finales de la competencia.