Lulo Bank lanza CDT digital en Colombia con tasas de hasta el 13 %

Lulo Bank, el primer banco 100 % digital con licencia para operar en Colombia, anunció el lanzamiento de su primer Certificado de Depósito a Término (CDT) totalmente virtual.
Este nuevo producto permite a los usuarios invertir desde $100.000 con plazos que oscilan entre los 90 y 540 días, consolidando su oferta de ahorro en un mercado cada vez más digitalizado.
Como parte de la campaña de lanzamiento, quienes contraten el CDT entre el 9 y el 14 de junio podrán asegurar una tasa del 13 % efectivo anual para plazos de entre 180 y 540 días. A partir del 15 de junio, las tasas se ajustarán, ofreciendo hasta un 12 % efectivo anual para el plazo máximo de 540 días, con rendimientos menores para periodos más cortos.
Este nivel de rentabilidad no solo supera la inflación anual (5,68 % en abril) sino que se ubica en la parte alta del rango de tasas que se manejan en mercado financiero. Según datos de la Superintendencia Financiera, ese 13 % se ubica por encima de la mayoría de las entidades tradicionales para horizontes de largo plazo.
Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, señaló que este producto busca que los usuarios puedan «separar el dinero que no necesitan de inmediato y acceder a una tasa fija» desde la misma app, completando una oferta que va desde la liquidez diaria hasta inversiones a largo plazo.
Características y seguridad del producto
El CDT de Lulo Bank al ser 100 % digital se contrata y administra íntegramente desde la aplicación móvil, sin necesidad de trámites presenciales ni de domiciliar la nómina.
La entidad recordó que los depósitos están amparados por el seguro de Fogafín hasta por $50 millones y especificó que a los CDT les aplica una retención en la fuente del 4 % sobre los rendimientos generados.
El lanzamiento del CDT se suma a la reciente expansión del ecosistema de Lulo Bank a través de LuloX, su plataforma de activos digitales. Hace unas semanas, la firma anunció la incorporación de oro digital dentro de su aplicación, permitiendo a los colombianos comprar, vender y monitorear el precio de este metal en tiempo real desde sus celulares.
Esta herramienta permite adquirir fracciones de oro, eliminando la barrera de los altos montos de entrada que tradicionalmente requiere la inversión en lingotes físicos. El activo digital, denominado Pax Gold (PAXG), está respaldado por reservas físicas reales custodiadas y auditadas internacionalmente por Paxos, una compañía regulada en Estados Unidos.
Con más de 600.000 clientes y un crecimiento sostenido de 13.000 nuevos usuarios mensuales, Lulo Bank proyecta alcanzar su punto de equilibrio durante este 2026 en medio de su esfuerzo por profundizar la banca digital en Colombia.