Nuestro Bogotá hizo millonaria inversión en su principal atracción de fin de año

Entre noviembre y diciembre, la mayoría de los centros comerciales empiezan a tener un aumento en el tráfico de visitantes y experimentan una subida en el ticket promedio y las ventas aumentan.
Por esta razón, Nuestro Bogotá anunció que invertirá US$287.000 (más de $1.100 millones) en su atracción principal de fin de año, y en todo lo que representa su puesta en marcha: adecuación de la experiencia, decoración profesional, recurso humano especializado y promoción.
Se trata de ‘Héroes del Mar’, una franquicia oficial del famoso canal estadounidense, Nickelodeon, que contará con 190 metros cuadrados de infraestructura dedicada, y en la que Bob Esponja y sus amigos harán una labor de edu-entretenimiento en torno al cuidado del agua y la importancia del reciclaje.
La atracción está disponible para niños y adultos, y no tendrá ningún tipo de costo para el público (aunque sus cupos diarios son limitados). En esta, por medio de ciclos, se visitarán locaciones icónicas del programa como la piña donde vive Bob Esponja, el sofá de Patricio y el ‘Crustáceo Cascarudo’.
“Si bien la atracción de los ‘Héroes del Mar’ ya ha estado presente en otros centros comerciales del país, esta será la primera vez que en América Latina se desarrolle de manera inmersiva e impregnada con la temática navideña; lo cual constituye un hito que nos enorgullece. En ese sentido, proyectamos tener uno de los cierres de año más dinámicos desde que entramos en operación”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.
La atracción de ‘Héroes del Mar’ coincide con el lanzamiento de la película ‘Bob Esponja’. En busca de los pantalones cuadrados’, que está prevista para el 13 de diciembre.