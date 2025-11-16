Estilo de vida Conciertos y eventos

Vassar anuncia nueva edición en diciembre con más espacios culturales y formato híbrido

La feria regresará del 9 al 14 de diciembre con nuevos espacios y un formato que combina pabellones presenciales y un e-commerce.

Vassar reúne a miles de visitantes en el Parque El Country en una jornada que combina diseño, cultura y emprendimiento. Foto: Vassar.
Después de su versión de mitad de año, que completó seis días de actividades y alcanzó una ocupación del 94% con más de 320.000 visitantes, Vassar confirmó una nueva edición para diciembre.

La feria, que ha vinculado a 2.000 emprendimientos en ocho versiones, ajustará su estructura para ampliar categorías y diversificar la experiencia de los asistentes.

Feria Vassar con nuevas zonas y ampliación de contenidos

Para esta edición, la feria incorporará tres espacios adicionales:

  • Kids Corner: área dedicada al público infantil, con ropa, juguetes, libros y actividades.
  • Colectivo de Arte: espacio curado en alianza con una organización cultural que reunirá obras de artistas locales.
  • El Taller: regreso del espacio de oficios y actividades culturales que ha estado presente en ediciones anteriores.

La programación también mantendrá actividades tradicionales como conciertos, experiencias gastronómicas y contenidos para diferentes públicos.

“Nuestro propósito es seguir generando oportunidades para los emprendedores durante todo el año, visibilizando su trabajo y proyectando el talento colombiano dentro y fuera de la ciudad”, dijo María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de la feria Vassar.

Los pabellones concentran a más de 350 marcas emergentes y consolidadas en categorías como moda, gastronomía y bienestar. Foto: Vassar.
Un formato híbrido con componente digital

Además de la feria física, Vassar operará un formato digital en simultáneo.

Vassar LIVE, un e-commerce que funcionará durante los mismos días del evento, permitirá que marcas y usuarios participen sin estar en Bogotá y que la oferta esté disponible a nivel nacional.

Destacado: Centro comerciales en Bogotá empiezan a encender los alumbrados navideños.

La feria se realizará del 9 al 14 de diciembre en el Parque El Country, en Bogotá, con la operación simultánea de su versión digital.

Tags: Bogotá, Feria
