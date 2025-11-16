Después de su versión de mitad de año, que completó seis días de actividades y alcanzó una ocupación del 94% con más de 320.000 visitantes, Vassar confirmó una nueva edición para diciembre.
La feria, que ha vinculado a 2.000 emprendimientos en ocho versiones, ajustará su estructura para ampliar categorías y diversificar la experiencia de los asistentes.
Feria Vassar con nuevas zonas y ampliación de contenidos
Para esta edición, la feria incorporará tres espacios adicionales:
- Kids Corner: área dedicada al público infantil, con ropa, juguetes, libros y actividades.
- Colectivo de Arte: espacio curado en alianza con una organización cultural que reunirá obras de artistas locales.
- El Taller: regreso del espacio de oficios y actividades culturales que ha estado presente en ediciones anteriores.
La programación también mantendrá actividades tradicionales como conciertos, experiencias gastronómicas y contenidos para diferentes públicos.
“Nuestro propósito es seguir generando oportunidades para los emprendedores durante todo el año, visibilizando su trabajo y proyectando el talento colombiano dentro y fuera de la ciudad”, dijo María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de la feria Vassar.
Un formato híbrido con componente digital
Además de la feria física, Vassar operará un formato digital en simultáneo.
Vassar LIVE, un e-commerce que funcionará durante los mismos días del evento, permitirá que marcas y usuarios participen sin estar en Bogotá y que la oferta esté disponible a nivel nacional.
La feria se realizará del 9 al 14 de diciembre en el Parque El Country, en Bogotá, con la operación simultánea de su versión digital.