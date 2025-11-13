Centro comerciales en Bogotá empiezan a encender los alumbrados navideños

Se acerca la Navidad y varios de los centros comerciales de Bogotá y otras regiones se preparan para ofrecer encendidos navideños, y el comercio espera una recuperación impulsada por el consumo y el turismo local.
Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 2025 cerrará con un balance positivo para el comercio formal. En su más reciente informe, el gremio señaló que “la Navidad sigue siendo la época más importante del año para los comerciantes; el 52 % de los colombianos planea comprar regalos y el 64 % lo hará en centros comerciales”.
Alumbrados navideños
Edén Centro Comercial
El lanzamiento oficial de la Navidad en Edén será el 15 de noviembre a las 5 p. m. en la Plaza Dalia. La jornada incluirá la inauguración de la gran decoración e iluminación navideña y la presentación especial del actor y cantante César Mora junto con la orquesta María Canela.
Durante la temporada navideña, el centro comercial espera recibir cerca de 900.000 visitantes, con un promedio de 29.000 personas diarias.
Centro Chía
El 15 de noviembre inaugurará su iluminación con un show de música y color que recorrerá su arquitectura colonial y jardines exteriores.
Además, habrá una programación especial de conciertos y actividades familiares. El centro comercial espera un crecimiento cercano al 10 % en ventas frente al año anterior, y un flujo de más de 2 millones de visitantes durante la temporada.
Palatino
Ya encendió la navidad y durante el mes de diciembre contará con activaciones artísticas en vivo, ambientaciones con nieve artificial y una agenda cultural que mezcla música coral y experiencias sensoriales para todas las edades.
En las próximas semanas también se encenderán los alumbrados de lugares icónicos como el Jardín Botánico y la Plaza de Bolívar. Además, se activará la ruta de la Navidad, la cual incluye múltiples puntos de iluminación en la ciudad, como el Parque Nacional, Plaza de Bolívar, Carrera 7, el Eje Ambiental, el Transmicable, entre otros.
Se estima que para este 2025, en Bogotá haya más de 35 puntos de alumbrado distribuidos en toda la ciudad, incluyendo parques y plazas emblemáticas.