Bogotá Gourmet se prepara para su primera versión; estos son los restaurantes participantes

Del 7 de noviembre al 8 de diciembre se realizará Bogotá Gourmet, el evento gastronómico que, según han explicado, busca visibilizar las propuestas y convertir en protagonista a la cadena de valor.
“Reconocer que Bogotá está entre las ciudades Latam con mayor reputación en materia gastronómica (ANDI 2024), nos pone en la tarea de sostener dicho reconocimiento. En ese sentido, País Gourmet, que lleva más de 12 años al mando de grandes festividades de la cocina en sus distintas vertientes, pone la lupa en la capital para aportar al sostenimiento de lo mencionado a través de un evento que le apuesta al desarrollo económico, genera cientos de empleos y dinamiza las cajas registradoras en un momento de baja demanda para el sector a través de las estrategias empleadas”, expresó Daniel García, director de eventos de la multimarca de festivales.
A detalle, informaron que serán alrededor de 40 restaurantes a disposición de los asistentes, quienes podrán acceder a un menú de cuatro tiempos para dos personas, con un descuento del 30 % sobre la carta oficial de cada establecimiento adscrita al evento.
Es decir, por un valor entre $85.000, $135.000 o 185.000, ofertan dos platos fuertes, una entrada, dos cervezas o sodas Hatsu, un postre, una botella con agua y un café de especialidad. En el caso del menú del más alto valor ($185.000), incluye dos copas de vino reserva de selección.
Cabe resaltar que al proyecto se suman: American Eagle, Chevignon, Hoteles Estelar, Flypass, Sen Intimo, Tostao´, Heineken, Finca Las Moras, US Meat, Apparta Bookings, Morris Garage, y es apoyado por la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia (Regco) y Rappi.
Además, se destaca a Flypass como ese aliado de movilidad con el que los comensales podrán parquear su vehículo en las más de 10.000 Zonas de Parqueo Pago que hay en Bogotá.
Para complementar, por la compra de un menú de cualquier categoría, estarán dando el tag con un descuento del 70 %. Este se podrá comprar a través de la página web: https://www.flypass.com.co/
Así las cosas, los interesados en conocer más detalles, los menús y cómo participar como comensal, pueden ingresar a la página web por medio del enlace.
Restaurantes participantes:
- 48 paellas
- Ajisen Ramen
- Brunetta Pizzería
- Casa Palermo
- Cosette Salitre
- Cotiza Longaniza
- Cuerdo by seratta
- Diestro
- Ebano
- El Día que me quieras
- Fiola
- Frida de mis amores
- Gallo Colorado
- Hache Hamburguesas
- Koyote Barbacoa
- Kuzina
- La Cesta
- La Lupita
- Lobo Negro
- Maki Bar
- Mazaryk
- Patria 26
- Petronio
- Piedra Sagrada
- Pika
- Plaza Café
- Primi
- Renne
- Ruda
- Sekushi
- Semolina Colina
- Todo es color di rosa
- Tonnarello
- Bulería
- Trattoria La Divina Comedia