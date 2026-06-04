Claudia Bejarano dejará la presidencia del Cerrejón tras 40 años en la empresa: Édgar Alfonso la reemplazará

Cerrejón anunció una transición en su cúpula directiva. Claudia Bejarano, quien ha dedicado más de cuatro décadas a la compañía, concluirá su gestión como presidenta el próximo 30 de junio de 2026.
En su reemplazo, la empresa designó a Edgar Alfonso, actual vicepresidente de Finanzas, quien asumirá el cargo a partir del 1 de julio.
La firma informó que el proceso de empalme se realizará de manera ordenada durante las próximas semanas, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de los compromisos actuales.
Perfil del nuevo presidente
El sucesor, Edgar Alfonso, es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, posee una maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes y un MBA de Northwestern University – Kellogg School of Management.
Con más de 20 años de experiencia en el sector minero-energético, Alfonso ha ocupado cargos de alta dirección internacional, como head of Finance Pampa Norte en Chile (BHP), líder para Joint Operations en Brasil (BHP) y vicepresidente de Cerro Matoso en South32.
La compañía dijo que confía en que su visión estratégica será vital para fortalecer la seguridad, la excelencia operacional y el relacionamiento comunitario.
La carrera de la presidente saliente
Bejarano llegó a Cerrejón en 1984 como practicante en el equipo de gerencia de Proyecto, encargado en aquel entonces de finalizar la infraestructura de la empresa.
La empresa del grupo Glencore destacó que, a lo largo de 42 años, Bejarano desarrolló una carrera ascendente en diversas áreas financieras y administrativas hasta alcanzar la Presidencia a finales de 2019.
Y recordó que, durante su mandato, Bejarano enfrentó desafíos significativos, entre los que destacan la pandemia de Covid-19, una huelga laboral y ataques a la infraestructura.
Cerrejón destacó que, pese a la incertidumbre jurídica y los cambios en el mercado del carbón, Bejarano logró optimizar la productividad y mejorar el desempeño operativo mediante medidas de reducción de costos que aseguraron la sostenibilidad del negocio.
También reconoció que durante su gestión fortaleció el diálogo con las comunidades vecinas, permitiéndoles liderar sus propios proyectos. Además, impulsó el programa de voluntariado “Juntos cambiamos vidas”, que vinculó a 59 empresas contratistas en favor de la educación en La Guajira.
En el frente ambiental, celebró que bajo su liderazgo se superaron las 5.300 hectáreas de tierra rehabilitadas y se plantaron más de 4 millones de árboles. Así mismo, se consolidó el corredor de biodiversidad Wüin Manna, conectando la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá.
“Su historia también se ha convertido en un referente de liderazgo femenino, crecimiento profesional y transformación dentro de una industria históricamente masculina, inspirando a generaciones de trabajadores y, especialmente, a las mujeres que hoy hacen parte del sector minero-energético colombiano”, indicó la firma.
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