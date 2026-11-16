Entrevista | Ternium Colombia pide igualdad de condiciones en comercio de acero: optimismo para 2027 y frentes de trabajo

Ternium se consolida como uno de los principales productores de acero de América Latina y un referente de la industria siderúrgica en la región. Con una fuerte presencia industrial y una apuesta constante por la innovación, la compañía impulsa el desarrollo de sectores estratégicos y fortalece las cadenas productivas.
Tiene plantas operativas en México, Brasil, Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. Produce 15,1 millones de toneladas al año con más de 33.000 empleados.
En Colombia, específicamente, cuenta con tres plantas: Palmar de Varela, (Atlántico) Manizales y Cali. Adicional a eso, tiene cinco centros de distribución y servicio. Generan 1.270 empleos directos a nivel nacional, mientras que las plantas tienen capacidad productiva para 750.000 toneladas anuales.
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Sobre su portafolio, en él se encuentran aceros largos (barras y alambrón), laminados en caliente, laminados en frío, galvanizados, prepintados, tubos y perfiles, hojalata y estructuras metálicas prediseñadas.
Durante el Alacero Summit 2026 en Ciudad de México, Valora Analitik, medio invitado del evento, conversó con Sebastián Castro, presidente de Ternium Colombia, sobre la operación y participación en el país, la relevancia del mercado y el comercio desleal, tema clave del encuentro.
En primer lugar, Castro hizo énfasis en la planta de Palmar de Varela, que inició operaciones en 2021 tras una inversión cercana a los US$100 millones.
“Buscamos con esa planta reducir las importaciones de varilla que estaban tan presentes en Colombia, y ha permitido que Ternium pase a ser una de cada tres varillas que se consumen en el país. Nosotros crecimos de un 18 % el market share más o menos a casi un 35 %”.
Medidas que se necesitan para fortalecer la producción local de acero
Al ser consultado por los retos que enfrenta la industria por crecimiento de importaciones y la competencia desleal en China, explicó que Colombia ha pasado por un proceso que ha encarecido por ciertas decisiones la producción.
“El gas está más caro al igual que la electricidad, y sabemos que el Gobierno actualmente está haciendo todas las medidas necesarias para revertir esa situación”.
Sin embargo, hay una realidad. “Hoy Colombia subió un poco el costo, y cuando tratamos de competir contra lo que es el Gobierno de China es imposible porque subsidia su industria”.
En su opinión, lo anterior deja al sector en una competencia desleal. También mencionó que “se tomó una buena medida a comienzos de este año donde niveló la cancha arancelaria, y estamos por rever la medida para comienzos del año que viene”.
A pesar de eso, consideró que Colombia tiene capacidad para atender todas las necesidades, incluso con las nuevas que nazcan por el terremoto del pasado 10 de agosto. “Hoy lo que necesitamos son igualdad de condiciones en el comercio”.
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Balance del consumo de varillas en Colombia y perspectivas para 2027
Afirmó que el consumo de varillas en Colombia sigue en un número estancado, con alrededor del millón y medio de toneladas de consumo anual, una cifra que no ha crecido mucho.
Pero han visto hacia fin de año un repunte que “puede ser una muy buena noticia”, y que, si se anualiza, podría llegar hasta un 8 % de crecimiento.
“Vemos para adelante muy buena perspectiva en cuanto a un aumento de consumo impulsado un poco por las medidas del Gobierno actual, donde se está tratando de reactivar la construcción y la infraestructura que se había frenado mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la Vivienda de Interés Social (VIS)”, contó.
Sobre el 2027, explicó que están optimistas, pero el país debe trabajar en varios frentes. El primero, defender el empleo colombiano. “Colombia no se puede dar el lujo de perder empleo. Hoy necesita más que nunca defender de que Colombia consuma colombiano porque es la única forma de que todos nos ayudemos”.
Sigue la recuperación de la competitividad energética y logística, haciendo referencia los altos costos del gas y la electricidad, tal como el encarecimiento en la logística. Y, por último, “el desempeño positivo de la economía va a dar un mayor consumo y eso nos va a permitir a todos seguir creciendo en nuestras capacidades de producción”.