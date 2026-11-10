Importaciones de acero chino ponen en riesgo empleos y desarrollo industrial en Colombia, advierte CEO de Ternium

Máximo Vedoya, CEO de Ternium y presidente de Alacero, advirtió que las importaciones de acero chino y las condiciones en las que llegan al mercado representan un desafío para la industria siderúrgica de Colombia y América Latina.
Durante la apertura de Alacero Summit 2026, en Ciudad de México y con Valora Analitik como medio invitado, el directivo señaló que la competencia con productos subsidiados puede debilitar la producción local y poner en riesgo miles de empleos.
Sostuvo que esta situación no es exclusiva de Colombia, sino que responde a un fenómeno global frente al cual economías como Estados Unidos, México, Canadá, Europa, India, Japón y Corea del Sur están evaluando restricciones y salvaguardas a los productos chinos.
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Según Vedoya, China podría representar el 45 % de todos los bienes producidos en el mundo, pese a concentrar el 12 % del consumo. A su juicio, este desequilibrio genera presiones sobre las industrias de otros países y hace necesario que Colombia revise sus medidas comerciales.
Empleo e industria, en el centro del debate
Para el presidente de Alacero, el debate sobre las medidas comerciales no debe centrarse únicamente en el precio de los insumos para sectores como la construcción, sino también en el impacto que tiene la competencia internacional sobre el empleo.
“No podemos basar la competitividad de nadie, ni de la cadena de valor en poder comprar insumos por debajo del costo. Es una situación insostenible que lo único que está generando es incremento de los empleos en China y que baja los empleos en Colombia”.
En ese sentido, explicó que el costo del acero representa menos del 3 % del valor de construcción de una vivienda, por lo que considera que el impacto de eventuales medidas comerciales sobre los precios finales sería reducido frente a los beneficios de defender la producción y los empleos locales.
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Por otra parte, Vedoya aclaró que la industria no está solicitando subsidios de los gobiernos latinoamericanos, sino condiciones de competencia equitativas frente a los productos que reciben apoyos estatales en China.
“Nadie solicita subsidios a la industria; Lo que queremos es competir en igualdad de condiciones”.
Así las cosas, el directivo sostuvo que Colombia debe analizar las medidas comerciales que necesita para enfrentar esta situación y evitar que la pérdida de capacidad industrial termine afectando las oportunidades de empleo y el desarrollo económico del país.