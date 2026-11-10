El recaudo vía cotizaciones de Colpensiones alcanzó los $2,02 billones con corte al 30 de septiembre de 2026, lo que le permitirá a la entidad asegurar el giro oportuno de las mesadas pensionales a sus 1.952.368 beneficiarios en todo el país.
La entidad administradora de pensiones reveló en un comunicado de balance que la masa de trabajadores cotizantes activos ascendió a 3.026.591 personas al tercer trimestre del año y aseguró que esta población respaldó el recaudo registrado.
Y es que, para cubrir los derechos pensionales de los beneficiarios del sistema, Colpensiones efectúa un desembolso mensual por un valor acumulado de $5,63 billones.
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Solo en el Régimen de Prima Media (RPM), la entidad consolidó una base total de 7.299.965 afiliados, de los cuales 17.874 corresponden a nuevas afiliaciones y 8.027 a traslados desde fondos privados en el marco de la entrada en vigor de la reforma pensional.
Finalmente, y en relación con la protección de la población en condición de informalidad laboral o bajos ingresos, Colpensiones señaló que el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) registró 2.181.202 personas vinculadas y 1.241.708 ahorradores al 30 de septiembre de 2026.
A través de esta modalidad, la institución ha otorgado un total de 59.807 anualidades vitalicias destinadas a complementar el ingreso en la vejez para personas con menores salarios o trayectorias laborales marcadas por la informalidad.
La directora de la entidad, Beatriz Eugenia Vélez, aseguró que avanza en el fortalecimiento de los procesos técnicos, operativos y jurídicos para fortalecer la protección de la vejez en Colombia.
También recordó que trabaja en la propuesta gubernamental de crear una política nacional de empleo formal en Colombia, con objetivos claros, resultados verificables y seguimiento mensual.
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