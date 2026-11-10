Estabilidad de la inflación en Colombia, a octubre, habría sido transitoria

El DANE dio a conocer que la inflación en Colombia correspondiente a octubre del 2026 llegó al 6,30 %, prácticamente igual al 6,29 % reportado por la entidad con corte a septiembre.
Sin embargo, a pesar de que el indicador se mantuvo dentro de las expectativas de los analistas locales, existen diversos llamados de atención sobre la trayectoria futura de los precios.
Un análisis de Mariana Quinche, economista de BBVA Research, señala que el país seguirá observando el fortalecimiento de los indicadores asociados a la inflación en Colombia.
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Quinche recuerda que la inflación de alimentos aumentó a 7,31 %, 57 pb por encima de la registrada en septiembre. El efecto se explica principalmente por los alimentos perecederos, entre los que destaca el aumento en los precios de la papa, el tomate y las hortalizas, probablemente afectados por condiciones climáticas menos favorables.
Esto hará subir a la inflación en Colombia
Con este escenario, indica el análisis, la estabilidad de la inflación observada en octubre fue resultado de «fuerzas contrapuestas dentro de las canastas».
El documento agrega que, mientras la inflación en Colombia de alimentos aumentó, la de bienes, regulados y servicios disminuyó.
«Sin embargo, consideramos que esta estabilidad sería transitoria y que en los próximos meses la inflación continuaría aumentando, afectada especialmente por la materialización de los efectos del fenómeno de El Niño», afirmó la experta.
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De acuerdo con Quinche, este escenario para la inflación en Colombia no solo impacta a los alimentos, sino también a los productos y servicios regulados. En este sentido, añade: «esperamos que la inflación cierre 2026 en 7,0 %».