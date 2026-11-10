Vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, cancela su visita a Colombia: estas serían las razones

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, canceló su visita a Colombia, programada para el 20 y 21 de noviembre, en la que tenía previsto reunirse con el presidente Abelardo De la Espriella.
La visita a Colombia habría sido uno de los principales encuentros de la agenda bilateral entre el Gobierno Nacional y la administración de Donald Trump. Sin embargo, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la Casa Blanca ni del Gobierno colombiano que explique los motivos de la cancelación o indique si el viaje será reprogramado.
Además, la Casa Blanca no había confirmado formalmente la visita de Vance al país.
¿Por qué se canceló la gira de J. D. Vance?
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Aunque no se ha confirmado oficialmente la razón de la decisión, la cancelación se conoce después de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso.
Tras los resultados, Vance atribuyó parte de la derrota republicana a la guerra con Irán y señaló que el conflicto había incidido en la decisión de los votantes. El vicepresidente también mencionó el costo de vida, la inflación y la política exterior entre los factores que llevaron a electores que respaldaron a Donald Trump en 2024 a votar por los demócratas en 2026.
La gira contemplaba encuentros con los presidentes de Colombia, Abelardo De la Espriella; Argentina, Javier Milei, y Chile, José Antonio Kast.
En el caso colombiano, la agenda prevista incluía conversaciones sobre seguridad y defensa, cooperación militar, intercambio de inteligencia, narcotráfico, comercio e inversiones. También se esperaba abordar la participación de Colombia en el Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por Trump.