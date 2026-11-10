Parex aumenta producción petrolera tras compra de Frontera Energy; prevé mejor desempeño en Llanos Orientales

La compañía de petróleo y gas Parex cerró sus resultados del tercer trimestre de 2026. La empresa indicó que su producción promedio se ubicó en 83.264 barriles de petróleo diarios durante el tercer trimestre, frente a los 54.121 barriles diarios del segundo trimestre de 2026. Este incremento obedeció a la adquisición de Frontera, cuyo cierre se produjo el 1 de junio de 2026, y al desempeño del campo LLA-111 en los Llanos Orientales.
Adicionalmente, la petrolera canadiense amplió su perspectiva de producción para el segundo semestre del año, que pasó a un rango de entre 85.500 y 87.500 barriles de petróleo diarios. Cabe recordar que la empresa adquirió los activos de petróleo y gas de Frontera Energy, con lo cual avanzó en la integración de estas operaciones y se convirtió en la compañía privada más importante de la industria petrolera en Colombia.
“Parex está avanzando fuertemente hacia el cierre de un año transformador, respaldado por una base de producción de bajo declive y resultados excepcionales en exploración reciente”, expresó Imad Mohsen, presidente de la organización, que tiene su sede en Calgary (Canadá).
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La compañía añadió que en los Llanos Orientales se acerca al millón de barriles de producción acumulada, lo que lo convertiría en uno de los descubrimientos más significativos de la empresa en los últimos años.
Adicionalmente, señaló que comenzó a obtener una participación de 50 % en una producción de 14.000 barriles diarios a finales de octubre de 2026, luego del inicio de las actividades en Casabe y Llanito, en el Magdalena Medio.
La compañía también reportó buenos resultados de exploración en campos cercanos, con siete nuevos descubrimientos hasta la fecha. Asimismo, indicó que existen planes para conectarlos a la infraestructura. Según explicó, la tasa de éxito exploratorio en los Llanos Orientales es de 70 % y alcanza 100 % en otros tres yacimientos.
“Alguien desarrolló avanzado en los Llanos Orientales, LLA-111, manteniendo una producción superior a 6.000 barriles diarios, con un aumento adicional de 2.000 barriles al día, esperado para finales de 2026. Junto con un potencial significativo en múltiples campos en 2027”, dijo.
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Los ingresos netos fueron de US$75 millones, frente a los US$50 millones registrados en el tercer trimestre de 2025. Este resultado estuvo impulsado por los precios del petróleo y los mayores volúmenes de producción.
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