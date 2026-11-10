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Latam amplía su conectividad internacional desde Bogotá, Medellín y Cartagena

Las rutas desde Bogotá hacia Miami y Orlando tendrán hasta 14 frecuencias semanales durante diciembre y enero.

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Latam Airlines
Foto: Sebastián Londoño / Valora Analitik

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Latam Airlines Colombia fortalecerá su conectividad internacional durante la temporada de invierno 2026-2027, con una oferta de vuelos desde Bogotá, Medellín y Cartagena hacia destinos estratégicos de América. La programación contempla refuerzos de frecuencias hacia Estados Unidos y una oferta internacional hacia Perú, Chile y Brasil, con ajustes de acuerdo con la temporalidad de cada ruta.

Durante la temporada de invierno, la compañía reforzará su operación hacia Estados Unidos, especialmente en las rutas entre Bogotá y Miami y entre Bogotá y Orlando. En ambos casos, la programación alcanzará 14 frecuencias semanales durante diciembre de 2026 y enero de 2027, antes de retornar a los niveles previstos para febrero y marzo. En noviembre de 2026, Bogotá–Miami contará con 10 frecuencias semanales y Bogotá–Orlando con siete; estos niveles se retomarán en febrero y marzo de 2027.

Asimismo, la conectividad con Perú contará durante enero y febrero de 2027 con una oferta de 28 frecuencias semanales entre Bogotá y Lima, 10 entre Cartagena y Lima y siete entre Medellín y Lima, ampliando las alternativas de viaje desde distintas ciudades colombianas y las posibilidades de conexión a través de la red internacional de LATAM.

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Por su parte, las rutas entre Santiago de Chile y Bogotá, así como entre São Paulo y Bogotá, tendrán una oferta de 21 frecuencias semanales durante toda la temporada, fortaleciendo las alternativas de conectividad entre Colombia y estos mercados sudamericanos. En el caso de la ruta entre São Paulo y Bogotá, la operación contará con aviones Airbus A330-200 de fuselaje ancho (widebody), con doble pasillo y capacidad para 286 pasajeros, operados por Wamos Air, ofreciendo una alternativa de mayor capacidad para los viajeros.

Con esta programación, Latam continúa fortaleciendo su oferta internacional desde Colombia, ajustando sus frecuencias a los distintos períodos de operación y ofreciendo a los viajeros mayores alternativas para desplazarse hacia destinos estratégicos de América.

«Colombia es uno de los mercados con mayor dinamismo en la región y eso se refleja en la demanda que vemos en nuestras rutas internacionales. Este fortalecimiento de la operación responde a las necesidades de nuestros pasajeros y reafirma el papel del país como un hub estratégico dentro de la red de Latam, facilitando una mayor conectividad con la región y el mundo«, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Esta expansión hace parte de la estrategia del Grupo Latam de fortalecer la conectividad en Sudamérica mediante una red integrada que permita ofrecer más alternativas de viaje y mejores conexiones entre los mercados donde opera. En ese contexto, Colombia continúa consolidándose como un mercado estratégico para la compañía, facilitando la conectividad internacional y contribuyendo al turismo, los negocios y el intercambio comercial.

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Latam. Foto: Latam

Oferta de frecuencias internacionales para la temporada de invierno 2026-2027

Conexiones con Estados Unidos

RutaNov. 2026Dic. 2026Ene. 2027Feb.–Mar. 2027
Bogotá–Miami10141410
Bogotá–Orlando714147

Conexiones con Perú, Chile y Brasil

RutaFrecuencias semanalesPeríodo
Medellín–Lima7


Enero y febrero de 2027
Bogotá–Lima28
Cartagena–Lima10
Santiago de Chile–Bogotá21

Toda la temporada
São Paulo–Bogotá21

Todas las cifras corresponden a frecuencias semanales.

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