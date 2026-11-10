Grupo Cibest recorta proyección de PIB de Colombia del tercer trimestre y alerta por pico de inflación en 2027

Durante la presentación de sus resultados corporativos correspondientes al tercer trimestre de 2026, los directivos de Grupo Cibest confirmaron un ajuste a la baja en sus estimaciones sobre la actividad productiva de Colombia.
El grupo financiero recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para el tercer trimestre de 2026 hasta el 2,1 % anual, ubicándose por debajo de sus cálculos iniciales (2,4 %).
Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, aseguró que, durante este periodo, el país vivió una alta incertidumbre política y social, derivado de una tensa transición gubernamental (entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espreilla) y al impacto del fuerte terremoto del 10 de agosto.
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Para el balance consolidado, la entidad proyecta que la economía cierre 2026 con un avance del 2,6 %, pero anticipa una pérdida de dinamismo hacia 2027 que moderaría la expansión a 2,4 %.
Así lo indicó Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado quien afirmó que la economía colombiana entra a 2027 con una perspectiva mixta, pero que mejorará gradualmente.
“Nuestra visión central es que el año estará caracterizado por dos fuerzas contrapuestas: por un lado, un ciclo de inversión al alza y la reconstrucción posterior al terremoto; y por el otro, una inflación persistente y condiciones monetarias restrictivas”, indicó.
Y añadió que, si bien el consumo de los hogares se mantendrá como una fuente importante de crecimiento, se prevé que pierda impulso como resultado de las altas tasas de interés, la inflación elevada y el deterioro en condiciones laborales.
Alta inflación, tasas de interés y crisis fiscal
En materia de precios, Clavijo estimó que la inflación cerrará 2026 en 6,7 %, pero repuntará en la primera parte de 2027 hasta un pico del 7,3 %. El incremento responderá al coletazo del fenómeno de El Niño sobre alimentos y tarifas de servicios públicos regulados, en combinación con los procesos de indexación contractual y el aumento del salario mínimo.
Aunque el equipo espera que estas presiones se disipen en la segunda mitad de 2027 para llevar el indicador al 5,5 % en diciembre del próximo año, la cifra se mantendrá alejada del rango meta fijado por el Banco de la República.
Y a propósito del emisor, su expectativa es que este mantenga una política monetaria contractiva. Incluso, las tasas de interés podrían ascender al 12,50 % y sostenerse en ese nivel durante buena parte de 2027, para luego bajar a 11,50 % al cierre de año.
De otro lado, en el frente fiscal, Grupo Cibest estima que el déficit del Gobierno Central alcanzará el 7,9 % del PIB en 2027, superando el 7,2 % proyectado para 2026. Esto se da en momentos en que el Congreso debate un proyecto de rescate económico por 2,4 % del PIB que contempla recortes de gasto y nuevos impuestos.
Con esto en mente, la analista de Grupo Cibest advirtió que el país necesitará un ajuste fiscal de por lo menos 1,5 % del PIB para preservar la credibilidad de los inversionistas y asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.