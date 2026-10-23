Presidente de Bancolombia: salario mínimo debería aumentar entre 8 % y 9 % para 2027

El presidente de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, Juan Carlos Mora, consideró que el salario mínimo en Colombia debería aumentar entre un 8 % y un 9 % para 2027, teniendo en cuenta la inflación, la productividad y las condiciones económicas de los trabajadores.
Durante el Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol, el directivo explicó que el país cuenta con un mecanismo que permite establecer los incrementos salariales a partir de la inflación y los avances en productividad, al que podrían sumarse algunos puntos adicionales.
Mora consideró razonable ese rango de incremento y destacó que la discusión debe contemplar el componente social del salario mínimo, debido a que representa el sustento de numerosas familias colombianas.
El salario mínimo vigente para 2026 es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Con un incremento del 8 %, llegaría aproximadamente a $1.890.977, mientras que con un ajuste del 9 % alcanzaría $1.908.486. Estos valores son estimaciones, ya que el aumento definitivo se establecerá durante la negociación salarial de fin de año.
Bancolombia plantea cómo Colombia podría crecer hasta un 6 %
Además del debate salarial, Mora aseguró que el crecimiento potencial de Colombia se encuentra actualmente cerca del 3 %, aunque consideró posible elevarlo progresivamente hasta un 6 % mediante una mayor inversión.
El ejecutivo explicó que ese crecimiento potencial representa la capacidad de expansión de la economía y que, para incrementarlo, se necesitan recursos públicos, privados y extranjeros que permitan desarrollar nuevas actividades productivas.
Entre las condiciones necesarias, destacó la importancia de recuperar la confianza de los inversionistas mediante unas finanzas públicas creíbles y medidas que contribuyan a superar las dificultades fiscales del país.
También planteó la posibilidad de buscar acompañamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para respaldar un eventual proceso de ajuste fiscal y fortalecer la credibilidad de Colombia ante los mercados.
Mora reconoció que estas medidas podrían exigir sacrificios a diferentes sectores económicos, pero insistió en la importancia de generar condiciones para recuperar la inversión nacional y extranjera.
Vivienda y tasas de interés, otros temas abordados por Bancolombia
El presidente de Grupo Cibest también señaló que la construcción necesita medidas de corto plazo para recuperar su dinamismo y contribuir al crecimiento económico.
Entre las alternativas mencionó mecanismos de garantías que faciliten la adquisición de vivienda, con participación del Gobierno, las constructoras y las entidades financieras.
Asimismo, advirtió que las tasas de interés podrían mantenerse elevadas mientras el Banco de la República continúa sus esfuerzos para controlar la inflación.
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Ante esta situación, propuso explorar mecanismos de financiación mediante fondos de pensiones y esquemas de arrendamiento orientados a facilitar la compra de vivienda.
Finalmente, Mora presentó un balance del apoyo de Bancolombia a las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que impactó especialmente a Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Según el directivo, la entidad ha desembolsado $135.000 millones para financiar alrededor de 700 viviendas y cuenta con compromisos cercanos a $1 billón. Estas operaciones incluyen condiciones especiales de financiación con tasas del 8 % efectivo anual, dentro de las medidas implementadas para apoyar la recuperación de las zonas afectadas.
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