La megaobra de más de $100.000 millones que ya se podrá construir para descongestionar el norte de Bogotá

La construcción de la Troncal de los Andes podría retomarse desde este 11 de noviembre, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarara el alcance de las medidas judiciales que mantenían en discusión el desarrollo de las obras.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que recibió la notificación de una providencia del 30 de octubre, mediante la cual el tribunal precisó las disposiciones contenidas en la sentencia de julio relacionadas con este proyecto vial.
Según el mandatario, con esta aclaración ya no habría impedimentos judiciales, aunque el reinicio dependerá de la decisión del concesionario Accenorte.
¿Por qué estaban detenidas las obras de la Troncal de los Andes?
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La Troncal de los Andes es un proyecto vial de aproximadamente 3,4 kilómetros en Chía, que busca conectar la Autopista Norte con la vía departamental Devisab y descongestionar corredores como la avenida Pradilla. Su costo es de $116.000 millones.
La obra ha enfrentado restricciones judiciales desde 2021, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender intervenciones en el predio San Jacinto (también identificado como Las Veguitas), debido a la controversia ambiental por la presencia de un cuerpo de agua y su posible condición de humedal.
Aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó en diciembre de 2025 una modificación de la licencia ambiental para ajustar el trazado y proteger los cuerpos de agua, el Tribunal negó el 26 de marzo de 2026 una solicitud de Accenorte para levantar la medida cautelar.
Posteriormente, en su sentencia del 24 de julio de 2026, el Tribunal ordenó nuevas actuaciones para determinar las condiciones ambientales del cuerpo de agua. Entre ellas, pidió a la CAR realizar una caracterización que permita establecer si se trata de un humedal y mantuvo las medidas de protección mientras se resuelve esa situación.
La decisión de julio también estableció que, si la nueva caracterización confirma que el cuerpo de agua es un humedal o que el trazado afecta hábitats de especies amenazadas, la concesionaria deberá presentar un nuevo Diagnóstico Ambiental de Alternativas para evitar esas zonas.
En ese contexto, la aclaración notificada el 10 de noviembre por el Tribunal es el nuevo elemento que, según el gobernador, permite avanzar con el reinicio de las obras. Sin embargo, la decisión de retomar los trabajos corresponde a Accenorte.
¿Qué impacto tendrá la Troncal de los Andes en la movilidad de Chía?
El proyecto contempla una vía de doble calzada de 3,4 kilómetros que busca ofrecer una conexión directa con la Autopista Norte y mejorar la circulación entre Chía y otros municipios de Sabana Centro.
Uno de sus principales objetivos es reducir la congestión de la avenida Pradilla, uno de los corredores de mayor tráfico en Chía, y facilitar los desplazamientos de los habitantes de la región.
Rey aseguró que la Gobernación de Cundinamarca acompañará al concesionario en la gestión de las autorizaciones necesarias para construir los intercambiadores y las vías de ingreso y salida que conectarán la Troncal de los Andes con la vía departamental Devisab.