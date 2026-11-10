Gobierno anuncia $630.000 millones para vías en Boyacá y activa plan de choque contra grupos criminales

El Gobierno Nacional anunció inversiones por más de $900.000 millones en infraestructura, salud y campo para Boyacá, además de un plan de seguridad para combatir al ELN, el Clan del Golfo y las economías ilegales.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, encabezó en Boyacá un Consejo de Seguridad y el encuentro ‘El Milagro de las Regiones’, junto con la Gobernación y representantes de los 123 municipios del departamento.
En el encuentro el Gobierno anunció $630.000 millones para vías durante 2027 y la puesta en marcha de los ‘Caminos del Tigre’ en los 123 municipios del departamento.
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La agenda de infraestructura también incluye el estudio de prefactibilidad del aeropuerto de Villa de Leyva y recursos por $250.000 millones para el campo, como respuesta a los efectos del fenómeno de El Niño.
En materia de salud, se anunciaron giros por $25.681 millones para el Hospital San Rafael de Tunja y $2.200 millones para el Hospital de Miraflores.
Adicionalmente, se destinarán recursos para infraestructura educativa en 20 municipios, 1.421 mejoramientos de vivienda, proyectos deportivos y conectividad.
El encuentro reunió a representantes de los 123 municipios para presentar las prioridades de inversión y los compromisos del Gobierno Nacional con el departamento.
Por otro lado, durante el Consejo de Seguridad, en el que participaron la cúpula militar y policial, se activó un plan de choque para reforzar el control territorial y enfrentar las estructuras criminales. La estrategia contempla blindar los corredores fronterizos, asfixiar las finanzas ilegales y golpear a grupos como el ELN y el Clan del Golfo.
También se priorizará la lucha contra el microtráfico y el gota a gota, así como el fortalecimiento de los controles en la cárcel de Cómbita.
Como parte de las medidas, Boyacá será piloto nacional de un sistema de videovigilancia interconectada para reforzar las capacidades de seguimiento y respuesta de las autoridades.