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Una parte de la Junta del BanRep ve necesario subir tasas de interés urge “recuperar la credibilidad en la meta de inflación”

Las tasas de interés en Colombia se mantuvieron intactas tras la más reciente Junta del Banco de la República.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Por mayoría, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener intactas las tasas de interés en Colombia. Sin embargo, una parte de los miembros de la Junta consideró necesario un nuevo aumento de 25 puntos básicos.

La decisión de la mayoría se sustentó en que la inflación en Colombia, si bien sigue al alza, se mantuvo dentro de las expectativas de los analistas locales.

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Ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Imagen: Prensa BanRep

Las minutas de la decisión sobre las tasas de interés muestran que los directores que votaron por un incremento de 25 pb subrayan la urgencia de recuperar la credibilidad “en la meta de inflación, la cual se ha visto seriamente debilitada después de un período tan prolongado de incumplimiento”.

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Según esta parte de la Junta, es fundamental alcanzar la meta en el horizonte de pronóstico, para lo cual es necesario procurar que la inflación de 2027 no exceda el ya elevado pronóstico del equipo técnico, de 4,8 %.

¿Por qué deberían subir más las tasas de interés en Colombia?

“Señalan que, si bien la postura contractiva actual permitiría que la inflación comience a descender en 2027, se requiere un esfuerzo monetario adicional, mientras persistan condiciones de exceso de demanda, para acelerar su convergencia a la meta en 2028 y reanclar las expectativas de inflación ante choques de oferta persistentes”, se lee en el documento.

Enfatizan que posponer los incrementos necesarios de las tasas de interés conduce “a aumentar los costos económicos y sociales en el futuro, en términos de producción y empleo. Al respecto, explican que la brecha del producto se cerraría a mediados de 2027 y se tornaría negativa a partir de entonces, con un aumento del desempleo”.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

A lo anterior se suma que el impacto de un fenómeno de El Niño muy fuerte, como el que ya se prevé, sobre los precios de los alimentos y la energía “superaría lo observado en episodios anteriores, dada la insuficiencia de la producción nacional de gas y la consecuente dependencia de las importaciones”.

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Finalmente, estos codirectores señalan que es necesario aumentar las tasas de interés en Colombia, teniendo en cuenta que el efecto negativo del terremoto sobre la actividad económica y el empleo en el tercer trimestre “se ha atenuado por la fortaleza que mantienen los términos de intercambio y la persistente mejora en los ingresos de las familias”.

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