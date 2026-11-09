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Ecopetrol emitió bonos por US$2.000 millones para anticipar pago de deuda y refinanciar el crédito de Brava Energia

La demanda alcanzó cerca de US$6.900 millones, el nivel más alto en cinco años según la compañía, con más de 235 inversionistas

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Ecopetrol y Brava Energía. Imagen: Freepik/Ecopetrol y Brava Energía
Imagen: Freepik/Ecopetrol y Brava Energía

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Ecopetrol colocó este lunes bonos a ocho años por US$2.000 millones en el mercado internacional, con cupón de 7,875 % y rendimiento de 7,98 %, en una operación de manejo de deuda con la que, según la compañía, reemplaza pasivos existentes sin aumentar su endeudamiento.

Según Excopetrol, los recursos se destinarán al prepago de US$810 millones de los bonos 2029 que emitió en 2023 con cupón de 8,625 %, es decir, 75 puntos básicos por encima del nuevo título, y a refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo que tomó para comprar su participación en Brava Energia.

Ecopetrol adquiere completamente a Brava Energia en Brasil
Ecopetrol adquiere completamente a Brava Energia en Brasil. Foto: Alcaldía de Bogota / Suministro de fundamentei.com

Así fue la demanda por los bonos

De acuerdo con Ecopetrol, el libro de órdenes alcanzó en su punto más alto cerca de US$6.900 millones, 3,5 veces lo colocado, que según la compañía es el nivel de demanda más alto en cinco años y contó con más de 235 inversionistas.

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La empresa informó que ese libro le permitió cerrar con el spread más bajo frente a los bonos de la Nación y a los tesoros de Estados Unidos entre sus emisiones internacionales de los últimos cinco años, además de una prima de nueva emisión cercana a cero.

Según la información entregada al mercado, los títulos vencen el 12 de noviembre de 2034, se colocaron a un precio de 99,388 y tienen calificación Ba2 de Moody’s, BB- de S&P y BB de Fitch, mientras que la redención de los bonos 2029 quedó programada para el 19 de noviembre.

Destacado: Fitch asigna nota ‘BB’ a nueva emisión de Ecopetrol de notas sénior por hasta US$2.000 millones.

Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Ecopetrol emitió bonos por US$2.000 millones para anticipar pago de deuda y refinanciar el crédito de Brava Energia
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