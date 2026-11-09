Ecopetrol colocó este lunes bonos a ocho años por US$2.000 millones en el mercado internacional, con cupón de 7,875 % y rendimiento de 7,98 %, en una operación de manejo de deuda con la que, según la compañía, reemplaza pasivos existentes sin aumentar su endeudamiento.
Según Excopetrol, los recursos se destinarán al prepago de US$810 millones de los bonos 2029 que emitió en 2023 con cupón de 8,625 %, es decir, 75 puntos básicos por encima del nuevo título, y a refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo que tomó para comprar su participación en Brava Energia.
Así fue la demanda por los bonos
De acuerdo con Ecopetrol, el libro de órdenes alcanzó en su punto más alto cerca de US$6.900 millones, 3,5 veces lo colocado, que según la compañía es el nivel de demanda más alto en cinco años y contó con más de 235 inversionistas.
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La empresa informó que ese libro le permitió cerrar con el spread más bajo frente a los bonos de la Nación y a los tesoros de Estados Unidos entre sus emisiones internacionales de los últimos cinco años, además de una prima de nueva emisión cercana a cero.
Según la información entregada al mercado, los títulos vencen el 12 de noviembre de 2034, se colocaron a un precio de 99,388 y tienen calificación Ba2 de Moody’s, BB- de S&P y BB de Fitch, mientras que la redención de los bonos 2029 quedó programada para el 19 de noviembre.
Destacado: Fitch asigna nota ‘BB’ a nueva emisión de Ecopetrol de notas sénior por hasta US$2.000 millones.
Las condiciones de la emisión fueron las siguientes: