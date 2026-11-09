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Nuevo desplome en producción de gas en Colombia; importación se disparó 138 %

La producción de crudo bajó 2,9 % y la de gas cayó 13 % frente a septiembre de 2025. El gas importado ya cubre cerca del 40 % de la demanda.

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Importación de gas licuado de petróleo (GLP). Imagen: Colgas
Imagen: Colgas

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Según Campetrol, la producción de petróleo de Colombia se ubicó en septiembre en cerca de 730.000 barriles por día y la de gas comercializado en 705 millones de pies cúbicos por día (MPCD), con caídas de 2,9 % y 13 %, respectivamente, frente al mismo mes de 2025.

En petróleo, la reducción anual equivale a 22.000 barriles diarios y frente a agosto la producción bajó 0,4 %.

La mayor reducción mensual se dio en Meta, departamento que aporta 58 % del crudo del país y que produjo unos 4.800 barriles diarios menos, por bloqueos comunitarios que afectaron al campo Índico y por restricciones en el manejo de agua en el campo Akacías.

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Casanare, en cambio, sumó cerca de 1.900 barriles por día gracias al campo Campechana, que empezó a producir en mayo.

Gas importado 2026. Gráfica: Campetrol.
Gas importado 2026. Gráfica: Campetrol.

Menos producción y más importaciones de gas

Según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la producción de gas comercializado bajó 1,7 % frente a agosto y en lo corrido del año hasta septiembre promedió 704 MPCD, cerca de 13 % menos que en el mismo periodo de 2025.

Destacado: Ecopetrol habría logrado en el tercer trimestre sus segundos mejores resultados en más de dos años.

Esa caída se ha cubierto con gas importado, que en septiembre alcanzó un máximo histórico de 415,8 MPCD, 138 % más que un año atrás, y representó cerca de 40 % de la demanda atendida en el país.

Producción de petróleo fiscalizada. Gráfica: Campetrol.
Producción de petróleo fiscalizada. Gráfica: Campetrol.
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