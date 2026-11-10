Premercado | Bolsas suben mientras esperan inflación de Estados Unidos: petróleo se desploma tras declaraciones de Trump

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas extendieron el fuerte rebote tecnológico global el martes, con Corea del Sur y Japón liderando las ganancias regionales, ya que los inversores volvieron a los fabricantes de chips tras la mayor subida de Wall Street en aproximadamente siete meses.
El MSCI Asia Pacific index subió alrededor de un 2 %, con el Kospi de Corea del Sur avanzando un 4,31 % y el Nikkei 225 de Japón ganando un 2,8 %. El Taiex de Taiwán se disparó hasta un 6,4 %, mientras que el Topix avanzó un 2,2 %.
Japón y Taiwán entraron en mercados bajistas la semana pasada; el índice de Corea se encontraba más de un 40 % por debajo de su máximo del verano y el de Taiwán un 16 % por debajo de su récord. Samsung y SK Hynix habían perdido cada una más de un 16 %.
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Por otra parte, las exportaciones de China en octubre subieron un 35,2 %, superando las previsiones del 33,5 %, aunque moderándose respecto al 36,3 % de septiembre. Las importaciones se dispararon un 41,6 %, por encima de las estimaciones del 32 %.
El superávit comercial superó el US$1 billón por segundo año consecutivo, impulsado por los envíos de inteligencia artificial. China ha sido el mayor socio comercial de la Asean desde 2009, vinculando su impulso comercial a las cadenas de suministro regionales.
Adicional a eso, el gasto de los hogares en Japón se desplomó un 6,8 % interanual en septiembre, frente a una caída prevista del 3,1 %, marcando su mayor descenso desde 2020. Sin embargo, el débil consumo complica las perspectivas del Banco de Japón, con los mercados esperando una subida de tipos el 18 de diciembre desde el actual 1,25 %.
Mercados de Europa
Las acciones europeas avanzaron el martes, acercándose a nuevos máximos históricos, ya que el sostenido desplome de los precios mundiales del crudo alivió las presiones sobre los márgenes de los balances continentales, en vísperas de un muy esperado informe de inflación estadounidense.
El Stoxx 600 paneuropeo subía un 0,9 %, respaldado por una persistente caída en todo el sector energético. El DAX de Alemania, el CAC 40 de Francia, el FTSE MIB de Italia y el IBEX 35 de España subían todos un 1,3 %, mientras que el FTSE 100 de Londres avanzaba un 0,7 %.
Más allá de los indicadores macroeconómicos, las mesas de operaciones europeas siguen de cerca una inminente serie de pruebas tecnológicas en Estados Unidos para evaluar la durabilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial.
Tras el desplome de la semana pasada, impulsado por factores políticos, en el sector global de semiconductores y software, los inversores siguen siendo muy sensibles a los enormes gastos de capital necesarios para sostener el desarrollo de la IA.
Los informes de resultados previstos para esta semana de actores clave en infraestructura, incluido el proveedor de computación en la nube CoreWeave, servirán como barómetro directo de la demanda corporativa y la inquietud de los inversores.
Mercados de EE. UU. y América
Los economistas anticipan que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre en Estados Unidos mostrará que los precios aumentan a un ritmo moderado, aunque manteniéndose en niveles suficientemente elevados como para justificar nuevas medidas restrictivas por parte de la Reserva Federal.
Tras el sólido informe de empleo estadounidense del pasado viernes, los mercados de renta fija han reajustado agresivamente las perspectivas del banco central para finales de año.
Los traders descuentan ahora una probabilidad del 84 % de una subida de tipos de interés por parte de la Fed en la reunión de diciembre, frente al 74 % de hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.
Un dato del IPC más elevado de lo esperado probablemente consolidaría esas expectativas restrictivas, amenazando con endurecer las condiciones financieras globales y poner a prueba la resistencia del índice de acciones europeo que persigue nuevos récords.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron por debajo de los US$90 por primera vez desde agosto el martes, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, señalara que nuevos ataques estadounidenses contra Irán no eran necesarios, lo que reforzó las esperanzas de una desescalada de las tensiones en Oriente Próximo.
Los futuros del crudo Brent de referencia habían caído un 2,8 % hasta los US$89,95, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. habían retrocedido un 2,6 % hasta los US$84,56.
En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que esperaba que la guerra con Irán “terminara bastante pronto” y que el bloqueo naval contra el país se mantendría en gran medida. También señaló que el conflicto con Irán, en términos militares, estaba “efectivamente terminado”.
En otra línea, los precios del oro bajaron ya que los inversores recogieron beneficios tras el fuerte repunte del metal precioso en la sesión anterior, mientras la atención se centraba en los próximos datos de inflación de EE. UU. para obtener pistas sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.
El oro al contado cayó un 0,4 % hasta US$4.122,96 y los futuros del oro en EE. UU. ganaron un 0,4 % hasta US$4.131,34.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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