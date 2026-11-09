Gobierno busca restablecer la confianza en las vigencias futuras en medio de contingencias por más de $100 billones

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, presentó en el Congreso de Asofiduciarias una estrategia que busca el restablecimiento de la confianza en las vigencias futuras como mecanismo seguro para el otorgamiento de crédito bancario en megaproyectos de infraestructura.
La funcionaria dijo que a pesar de que eran considerados uno de los activos financieros más seguros del país, la credibilidad de estas herramientas y el apetito inversionista sufrieron un severo deterioro tras la adopción de medidas unilaterales vía decreto, como la congelación de tarifas de peaje ajustadas al IPC contempladas en los contratos de concesión.
“Los bancos se peleaban de esos créditos porque sabían que religioso llegaba esa vigencia futura. Pues eso se perdió y hay que recuperar otra vez esa confianza para que las vigencias futuras nuevamente sean atractivas en nuestro país”, recordó.
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La ministra contó que esta alteración de las reglas contractuales y la falta de certeza jurídica desencadenaron un abrumador frente de pasivos contingentes para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuyas demandas y reclamos acumulados superan los $100 billones.
El portafolio de pleitos de la entidad se distribuye en $8 billones derivados de dos sentencias judiciales en contra que el Estado actualmente no tiene capacidad de pagar, $16 billones en litigios en curso ante tribunales internacionales y $81 billones en solicitudes y reclamaciones administrativas por parte de los concesionarios.
Noguera dijo que, para evitar un mayor impacto en las finanzas del Estado, el Ministerio de Transporte asumió el rol de «feliz componedor», sentándose directamente con contratistas y concesionarios para negociar y resolver las controversias de forma concertada. “¿En qué estamos ahora? tratando de recuperar esa confianza, sentándonos con los concesionarios, con los contratistas para ver cómo vamos resolviendo todos estos temas para evitar que al Estado le cueste mucho”, dijo.
Inversión e impulso a las licencias
La ministra dijo en el evento que la inversión total en Colombia ha caído al 15 % del PIB, registrando su nivel más bajo en los últimos 50 años, y recordó que la meta del Ejecutivo consiste en duplicar esta cifra hasta alcanzar el 30 % del PIB, condición indispensable para sostener un crecimiento económico del 5 % al 6 % anual.
La titular de la cartera destacó además que la inversión extranjera directa creció un 45 % entre agosto y septiembre frente al mismo periodo del año anterior. “Todas las semanas llegan inversionistas de todas partes del mundo, fondos de inversión, eso que quiere decir que estamos recuperando la confianza”, dijo.
Finalmente, Noguera señaló que, para dinamizar la ejecución del gasto, el Gobierno adelanta un proceso de modernización institucional para reducir la burocracia, eliminar la hiperregulación e implementar inteligencia artificial y transformación digital. La iniciativa busca acabar con la duplicidad de reportes que las empresas de transporte deben entregar a distintas entidades del mismo sector.
Así mismo, el Estado asumirá una gestión activa para acompañar a los privados en la consecución de licencias ambientales, consultas previas y trámites prediales. Aunque estos aspectos son riesgos contractualmente asignados al concesionario, el Ministerio de Transporte busca destrabar y acelerar las obras que hoy se encuentran contratadas pero paralizadas, articulando esfuerzos directamente con las autoridades ambientales.