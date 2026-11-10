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Aumento de la mesada para casi un 1 millón de pensionados en Colombia está prácticamente definido: ¿Cuánto subiría?

Los pensionados en Colombia por encima de una salario mínimo tienen otra variación para el ajuste anual de su mesada.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Si bien la discusión del salario mínimo solo es importante para los pensionados en Colombia que ganan un salario mínimo, hay casi un millón de jubilados, por encima de ese límite, para quienes el ajuste de la mesada se define por otra variable.

Datos del sistema de jubilaciones muestran que casi el 40 % de los jubilados de Colpensiones y de los fondos privados reciben más de $1.750.905 como mesada.

heredar una pensión en colombia
Imagen: Prensa Colpensiones

De esta manera, para esta población de pensionados en Colombia, el incremento del pago se da con base en la inflación causada durante el año anterior.

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El más reciente Informe de Política Monetaria del equipo técnico del Banco de la República señala que la inflación del país terminará 2026 en 7,1 %, un escenario que los demás analistas del mercado local consideran muy posible.

¿Por qué a los pensionados en Colombia les importa el dato de inflación?

Esto quiere decir que el primer pago pensional a estos jubilados en 2027, que deberá hacerse a finales de enero, tendría que llegar con un incremento del 7 %.

De esta manera, un jubilado con una mesada de $3 millones verá un aumento del orden de $210.000, pero, asimismo, aumentará el descuento que se les hace a estos jubilados por cuenta de los pagos por salud y, en los casos respectivos, al fondo de solidaridad.

Para los pensionados en Colombia que reciben un salario mínimo, el incremento se acoge automáticamente a lo que acuerde la mesa de concertación de política salarial o, en caso de que no haya consenso, a lo que decrete el Gobierno.

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Foto: Presidencia

Recomendado: Norma impone que a estos pensionados en Colombia no se les pague la prima de Navidad

De momento, el gobierno De la Espriella y los empresarios coinciden en que el aumento debería equivaler a la inflación más la productividad laboral, con lo que el incremento estaría cerca del 9 %.

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