Gran Tierra cerró el trimestre con una caída de 7 % en producción mientras avanza venta de activos en Colombia y Ecuador

La producción promedio de la petrolera Gran Tierra Energy se ubicó en 39.904 barriles de petróleo equivalentes por día durante el tercer trimestre de 2026. Esta cifra representó una disminución de 4 % frente al segundo trimestre del mismo año y de 7 % en comparación con el mismo periodo de 2025.
El resultado estuvo asociado con una menor producción en el campo Cohembi, en Colombia, y con la venta de Lodgepole, en Canadá, transacción que se concretó en junio de 2026. Sin embargo, estos efectos fueron parcialmente compensados por la producción del campo Acordionero, también en Colombia.
Cabe recordar que la compañía anunció la venta de sus activos en Colombia y Ecuador. Esta operación ya recibió la aprobación de sus accionistas.
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De otro lado, los ingresos por ventas de petróleo, gas natural y gas natural licuado se ubicaron en US$168,3 millones durante el tercer trimestre de 2026, cifra superior a los US$149,2 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
En cuanto a los resultados en Colombia, el margen operativo fue de US$58 millones, superior a los US$54,4 millones registrados en el tercer trimestre de 2025. Al analizar los primeros nueve meses de cada año, entre enero y septiembre de 2026, este indicador alcanzó US$205,7 millones, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de US$194,2 millones.
En Ecuador, este mismo rubro también presentó un comportamiento al alza y llegó a US$27,8 millones, frente a los US$10,3 millones del tercer trimestre de 2025.
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Por su parte, en Canadá, el margen operativo pasó de US$11,9 millones en el tercer trimestre de 2025 a US$12,6 millones en el mismo periodo de 2026.
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