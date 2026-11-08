Petrolera estatal de India prevé aumentar inversión y producción en Colombia en 2027

Niranjan Roul, country manager de ONGC Videsh Limited, habló en exclusiva con Valora Analitik en el marco de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, celebrada en Cartagena. En esta entrevista, explicó las razones detrás de su optimismo sobre la industria petrolera y gasífera de Colombia, así como los planes de la empresa para aumentar su producción el próximo año, siempre y cuando se avance en su proyecto en el departamento de Meta.
¿Cuál es su interés en Colombia?
Estamos en Brasil y Venezuela, además de en Colombia. Pero este país tiene campos petroleros prometedores. Lo encontramos en el bloque CPO-5 en Meta. Ese campo petrolero está proporcionando una buena cantidad de petróleo al país. Estamos produciendo alrededor de 22,000 barriles de petróleo por día en CPO-5. Hasta ahora, hemos producido más de 45,000 barriles de petróleo de ese bloque.
Y tenemos un gran rango de CPO-5 de más de 2.000 kilómetros cuadrados de área. Hemos explorado menos de una cuarta parte. Tenemos grandes oportunidades para explorar. La empresa tiene una visión buena para este bloque y de Colombia.
¿Cuánto tiempo llevan en el país?
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Llegamos aquí en 2008. Nuestro viaje comenzó en ese año, y empezamos a encontrar diferentes socios, y construimos para diferentes bloques. Teníamos bloques anteriores que ya estaban cediendo, pero ahora el CPO-5 es prometedor para nosotros, y tenemos una buena cantidad y calidad de petróleo.
Por eso estamos llevando a cabo una campaña de perforación y estamos expandiendo nuestra actividad. Creemos que la comunidad es la mejor amiga para hacer negocios. Entonces, queremos tener una frecuencia excepcionalmente buena con la comunidad para que el negocio pueda expandirse. Somos optimistas con la industria del petróleo y gas en Colombia, y esperamos que vaya bien.
¿Tienes más campos en Colombia?
No. Actualmente, solo tenemos ese campo. CPO-5 está en Meta. Estamos enfocados en Meta.
¿Cuánto has invertido en Colombia?
Desde 2008, hemos tenido diferentes bloques, diferentes segmentos de inversión. Pero considerando el bloque CPO-5, que ahora está enfocado, si no me equivoco, está alrededor de US$300 millones.
Pero cada año, nuestra inversión es bastante sustancial. Este año, en particular, 2026, invertimos alrededor de US$35 millones para este bloque. Y también tenemos un plan más grande para 2027. Así que estamos aumentando nuestro presupuesto y aumentando nuestra inversión.
¿Cuál es la cantidad esperada de producción de petróleo que quieres lograr en Meta?
Nos estamos enfocando en más de 30,000 barriles de petróleo por día; si todo va bien, será a mediados de 2027. Estaremos tocando eso porque el trato ocurre continuamente.
¿Qué tipo de oportunidades tiene Colombia para probablemente vender a India?
India es uno de los mayores consumidores de petróleo crudo en el mundo. Estamos importando petróleo crudo de Rusia, de países árabes, del Medio Oriente y también de América Latina. Estamos importando de Colombia y Venezuela.
Definitivamente, el petróleo de América Latina es importante para India. En el futuro, creo que India estará buscando más petróleo latinoamericano. Si Colombia está a la altura de las circunstancias, será una buena oportunidad para hacer negocios en India. Creo que se puede exportar mucho petróleo a India desde Colombia.
¿Tienes una relación cercana con Ecopetrol?
Son el principal consumidor de nuestro petróleo crudo. Le vendemos nuestro petróleo a ellos. Estamos abiertos a tener un negocio con Ecopetrol para el negocio ‘upstream’ (producción).
¿Planean estar en el país desarrollando nuevas operaciones para fortalecer su posición en Venezuela?
Este es un negocio con un efecto de sinergia. Tenemos negocios en más de 15 países. Cada proyecto se ayuda mutuamente. Ahora Colombia está produciendo. Entonces trabajamos en una sincronización constructiva. Definitivamente, cuando este negocio crece en Colombia, el negocio venezolano también lo hace.
¿Tiene buenas expectativas sobre el mercado venezolano?
Por supuesto. Porque tenemos dos bloques que ya fueron adquiridos hace mucho tiempo. La dirección está trabajando para iniciar la operación allí.
¿Qué opina de nuestro entorno empresarial?
Podemos decir que las personas que trabajan en nuestra empresa son buenas. Son sinceros y honestos; están dando su mejor esfuerzo. También estamos entendiendo a la comunidad porque somos personas culturalmente diferentes a las latinoamericanas.
Durante 15 años, pudimos llegar a la comunidad para que podamos entendernos y trabajar juntos. Así que es un país bueno para trabajar, aparte de estos pequeños problemas como los ingresos sociales. De lo contrario, es un país particularmente bueno para trabajar.
¿Le gustaría añadir algo?
Creo que el gobierno tiene que proponer nuevas ideas para expandir la industria del petróleo y el gas, para ayudar a que la industria crezca más, para crear un entorno amigable y competitivo que permita su crecimiento, de modo que la huella de los hidrocarburos aumente la economía de Colombia.