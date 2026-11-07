Estos son los municipios con mejor desempeño fiscal en 2025: Antioquia posicionó a cuatro en los 10 primeros lugares

El Índice de Desempeño Fiscal, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), mide la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión pública de los municipios, a partir de indicadores que agrupan los resultados fiscales y la gestión financiera de las administraciones locales.
Según la entidad, que es el organismo técnico encargado de estudiar y proponer temas de política pública, los municipios con mejor desempeño fiscal en 2025 fueron Girardota, Antioquia; Betulia, Santander; El Retiro, Antioquia; Cogua, Cundinamarca; San Cristóbal, Bolívar; Sopó, Cundinamarca; Mosquera, Cundinamarca; Envigado, Antioquia; Samacá, Boyacá, y Támesis, Antioquia.
De los 10 primeros lugares, Antioquia aportó cuatro municipios, mientras que Cundinamarca posicionó a tres. A su vez, el DNP manifestó que, al analizar la tipología municipal, cinco de 10 municipios pertenecen a la tipología 1, tres a la tipología 2 y dos a la tipología 4. Para la entidad, esto demuestra que el desempeño fiscal no es exclusivo de los municipios con mayores capacidades institucionales.
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“El promedio nacional se ubicó en 57,25 puntos. El resultado fue impulsado principalmente por una mejora en la dimensión de resultados fiscales. Girardota ocupó el primer puesto en el ranking nacional, con 83,92 puntos. Siete municipios alcanzaron la calificación de sostenible, una importante mejora frente a la vigencia 2024, en la que solo un municipio logró esa calificación”, destacó el DNP, entidad dirigida por Julián Buitrago.
De otro lado, Bogotá superó a Medellín en el índice. El Distrito Capital se ubicó en el puesto 22, mientras que la capital antioqueña ocupó el escaño 27.
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Por su parte, Tiquisio, en Bolívar; Guapi, en Cauca, y Pinillos, en Bolívar, fueron los municipios que registraron los niveles de desempeño fiscal más bajos dentro del indicador del DNP.