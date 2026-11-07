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Estos son los tres grupos que pujarán por la billonaria licitación de la Línea 2 del metro de Bogotá

El Distrito señaló que la Línea 2 contará con 15,5 kilómetros de extensión y 11 estaciones, 10 de ellas subterráneas.

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fecha segunda linea del metro de bogota
Imagen: Generada con IA de Gemini

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El proceso para la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá avanza hacia la licitación. La Alcaldía de la ciudad señaló que recibió tres solicitudes de precalificación, que serán evaluadas por la Empresa Metro de Bogotá con el propósito de determinar cuáles grupos avanzarán a la siguiente etapa y podrán presentar sus propuestas.

El primer grupo es APCA ML2 Bogotá, integrado por Mota-Engil Colombia, varias sucursales de esta misma compañía y Spie Batignolles Génie Civil. El segundo es Apca Metro Capital L2, integrado por Xi´an Metro Colombia y Xi án Rail Transportation Group Company. El tercero es APCA Bogotá Metro Capital, conformado por Sacyr Concesiones Colombia y CAF Investment Projects. La procedencia de dichas organizaciones son Portugal, China y España.

Empresa Metro publicó los documentos de Precalificación de la Licitación Pública Internacional
Metro de Bogotá. Imagen: Empresa Metro.

Estos grupos avanzarán a una segunda fase, en la que deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas a finales de 2026. El contrato y el acta de inicio de las obras se firmarían durante el segundo semestre de 2027.

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El alcalde, Carlos Fernando Galán, señaló que los tres grupos cumplieron los requisitos establecidos y ahora entrarán en la etapa final del proceso para presentar sus propuestas y participar en la licitación pública de la Línea 2 del metro.

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“La línea 2 del metro de Bogotá es una línea subterránea. Tiene 11 estaciones, 15,5 kilómetros y pasa por las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba”, dijo.

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