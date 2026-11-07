Presentan el primer índice de desempeño de la microempresa en Antioquia: lo que reveló y propuestas tras resultados

El Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM) presentó el primer Índice de Desempeño de la Empresa Micro (IDEM), que mide el desempeño de estas unidades productivas.
El indicador, que registró un resultado de 35,6 sobre 100 puntos en Antioquia, evidencia una brecha de desempeño entre las empresas formalizadas y las no formalizadas. Mientras las primeras obtuvieron un puntaje de 41,9, las segundas alcanzaron 29,2 puntos, lo que representa una diferencia 12,7.
Esta medición ofrece una radiografía de la situación actual de este segmento empresarial y aporta información clave para formular iniciativas públicas y privadas que impulsen su desarrollo y fortalezcan su contribución a la economía.
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¿Qué arrojó cada dimensión?
Así, el IDEM evaluó el desempeño de la empresa micro a partir de cinco dimensiones:
La primera, operación del negocio, evalúa las capacidades empresariales desarrolladas por el empresario micro para la gestión y operación de su negocio. Esta obtuvo un resultado de 28,7. Por su parte, adopción digital, mide la adopción de dispositivos y herramientas digitales para el desarrollo y crecimiento de su negocio. Arrojó 35,7.
En tercer lugar, el nivel de formalización evalúa el cumplimiento de las obligaciones empresariales, tributarias y laborales de su negocio. Resultado 45. Luego, acceso a financiación revisa la capacidad para acceder y utilizar productos y servicios financieros formales. Resultado 36,1.
Finalmente, entorno institucional, que mide el uso efectivo de los servicios ofertados en el entorno institucional para el fortalecimiento y el desarrollo de su negocio. Resultado 32.5.
En ese orden, Juan Miguel Giraldo, coordinador del CEM, planteó cinco propuestas a partir de los resultados del IDEM.
“Las propuestas están orientadas a impulsar la empresa micro emergente, promover la adopción gradual de herramientas digitales, avanzar en la implementación de la empresa individual con responsabilidad limitada, fortalecer las capacidades financieras de los empresarios e implementar una ruta de acompañamiento que responda a las necesidades de este segmento empresarial”, afirmó.
Así las cosas, el IDEM define el desempeño como la manera en que el empresario micro desarrolla y gestiona su actividad económica a partir de sus capacidades, recursos, procesos y condiciones. El indicador se construyó a partir de la Encuesta de la Empresa Micro Antioquia y se actualizará cada dos años.