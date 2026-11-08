Inflación en el precio de los alimentos en Colombia subiría hasta máximos de 2023

Nuevos análisis muestran que el precio de los alimentos en Colombia mantendrá una tendencia al alza durante los próximos meses, generando presiones sobre los bolsillos de los hogares.
De acuerdo incluso con el mismo Banco de la República, hay una preocupación latente por los verdaderos efectos que pudieran tener los eventos climáticos que se viven en el país.
En ese mismo contexto, llama la atención sustancialmente lo que pueda llegar a pasar con el precio de los alimentos en medio de fuertes sequías que, de acuerdo con nuevas proyecciones, se mantendrían hasta mediados del año entrante.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Con esto de base, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que la variación mensual de alimentos en octubre sería del 0,32 %, superior al -0,35 % registrado un año atrás.
Los alimentos en Colombia que más suben de precio
“Este resultado estaría impulsado por un aumento de 0,4% en los precios de los alimentos perecederos, particularmente frutas frescas, plátanos y legumbres, debido a los efectos del fenómeno de El Niño sobre la oferta agrícola”, indica el reporte.
La industria agrícola del país ya ha generado una serie de alertas sobre los precios de, por ejemplo, la leche, las carnes y el arroz, que son de muy alto consumo entre los colombianos.
A lo anterior habría que sumarle que el precio de los alimentos procesados registraría una variación de 0,26 % en el décimo mes del año y, como resultado, la inflación anual de alimentos se aceleraría de 6,74 % a 7,45 %, alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2023.
Recomendado: Estos planes de salud serán más caros en Colombia en 2027: subirían por encima de la inflación
“La inflación sin alimentos se desaceleraría de 6,19 % a 6,09 %, mientras que la inflación sin alimentos ni regulados caería de 6,03 % a 5,93 %. Esta moderación refuerza la lectura de que las presiones inflacionarias se concentran cada vez más en factores de oferta, particularmente por los efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios de alimentos y energía”, concluye el reporte.