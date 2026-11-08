El pulso por la presidencia de la ANDI entra en su recta final: así se definirá al ganador

El próximo 10 de noviembre se conocerá quién ocupará la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), luego de que el proceso de selección se redujera a dos candidatos: Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana del Gas (Naturgas), y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Ambos dirigentes llegaron a la etapa definitiva después de un proceso de selección que contó con la participación de la firma internacional de búsqueda de talento GT Hunter y representantes del sector empresarial.
En sus declaraciones más recientes en la IX Cumbre del Petróleo, Gas y Energía 2026, Murgas calificó como un honor estar entre los dos finalistas y destacó el rigor del procedimiento. Según explicó, la inclusión de su nombre responde a su trayectoria, experiencia y resultados profesionales.
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La presidenta de Naturgas también se refirió a la competencia con Nariño y aseguró que es un honor compartir con el dirigente minero la etapa definitiva de la elección.
Por su parte, Juan Camilo Nariño manifestó su disposición para asumir la dirección de la ANDI y aseguró que su trayectoria ha estado enfocada en trabajar por el futuro, el crecimiento empresarial y la representación de distintos sectores económicos.
El dirigente también ha insistido en que su eventual llegada a la presidencia no estaría orientada exclusivamente a defender los intereses de la minería, sino a representar al conjunto del empresariado colombiano.
En medio de la contienda, Nariño ha buscado mantener distancia de las lecturas que intentan ubicar a los candidatos en diferentes bandos dentro del gremio. Su aspiración, según lo expresado en el proceso, es convertirse en un representante de unidad para los empresarios.
Así se definirá al sucesor de Bruce Mac Master
La expectativa alrededor de esta elección también responde a la importancia de la ANDI en el panorama económico nacional. Quien resulte elegido sucederá a Bruce Mac Master, economista que estuvo al frente de la agremiación durante 13 años.
La votación estará a cargo de los 33 miembros activos de la Junta Directiva. Aunque la expectativa es que la decisión se alcance por unanimidad, si esto no ocurre, el candidato ganador deberá obtener la mitad más uno de los votos, es decir, al menos 17 apoyos.
Por esta razón, los días previos al 10 de noviembre serán determinantes para que Murgas y Nariño consoliden respaldos entre los integrantes de la Junta.
De acuerdo con los estatutos de la ANDI, el presidente es elegido por un periodo de dos años, que puede ser prorrogado, incluso de manera indefinida.
Quien asuma el cargo será el máximo representante legal, vocero y líder estratégico de la agremiación, que reúne a algunas de las principales empresas del país.
Cabe recordar que, tras la renovación de la Junta Directiva en septiembre pasado, Rodolfo Castillo fue elegido presidente de este órgano y María del Rosario Gómez asumió la vicepresidencia.
Hoja de vida de Luz Stella Murgas
Murgas, quien busca ser la primera mujer en presidir el gremio más grande de Colombia, es abogada y especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario, con una trayectoria de más de 20 años vinculada a los sectores de energía, gas y minería en Colombia.
Antes de asumir la dirección de Naturgas en agosto de 2021, Murgas trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde coordinó temas de estructuración de contratos de exploración y desarrollo de proyectos energéticos. Asimismo, ejerció la consultoría jurídica para compañías operadoras en materias de regulación y derecho tributario.
Al frente de Naturgas, asumió la representación gremial de 29 empresas que operan en las fases de producción, transporte, distribución y comercialización de gas natural en el país.
A nivel internacional, fue designada como coordinadora para América Latina y el Caribe de la Unión Internacional del Gas (IGU, por sus siglas en inglés) y nominada a la presidencia global de dicha agremiación técnica para el periodo 2025-2028.
¿Quién es Juan Camilo Nariño?
Juan Camilo Nariño, actual presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), busca llegar a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), gremio en el que ocupó cargos directivos durante ocho años.
Nariño es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Su trayectoria combina experiencia en los sectores público y privado, con énfasis en asuntos económicos, regulatorios y de relacionamiento institucional.
Durante su paso por la ANDI, lideró estrategias regulatorias para 28 sectores de la economía y participó en procesos de negociación de alto nivel para Colombia, entre ellos los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Corea del Sur. También fue copresidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico durante la constitución y negociación de este mecanismo de integración regional.
En el sector público, trabajó con la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia y se desempeñó como zar anticorrupción entre 2002 y 2004.