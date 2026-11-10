Fuerte repunte de la Bolsa de Colombia con alto montos negociados

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del nueve de noviembre de 2026 en 2.576,36 puntos registrando una variación positiva de 3,67 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 24,58 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.470 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.600 puntos.
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Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $271.771 millones, mostrando una fuerte variación positiva de 112,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $127.985 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,96 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $75.721 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 4,48 %) que negoció $58.466 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 3,45 %) que transó un monto de $26.795 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos.
- En el primer lugar, las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que suben 5,75 %.
- En la segunda casilla, ISA (ISA) que avanzó 5,56 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que se valorizaron 5,47 %.
Las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) bajaron – 0,96 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 3,95 % y marcan un volumen de operaciones de $8.431 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap