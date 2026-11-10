Corte Suprema explica cuándo la ARL debe cubrir accidentes antes de entrar o salir del trabajo

Muchas personas creen que la protección de una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) comienza únicamente cuando marcan su ingreso o cruzan la puerta de la empresa. Pero ¿qué ocurre si un trabajador se accidenta mientras espera para entrar? ¿La compañía debe responder o el hecho queda por fuera de la cobertura porque todavía no había comenzado la jornada?
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La Corte Suprema de Justicia abordó esta situación en la Sentencia SL852-2026 y explicó que un accidente puede tener origen laboral incluso si ocurre fuera de las instalaciones de la empresa y antes del horario establecido, siempre que exista una relación demostrable con las actividades propias del trabajo.
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El pronunciamiento surgió del caso de un trabajador que falleció en Barranquilla después de que una cornisa se desprendiera de un edificio mientras esperaba para ingresar a su lugar de trabajo. Aunque el accidente ocurrió antes de comenzar su jornada, la Corte concluyó que la espera para entrar era una actividad inherente a la prestación del servicio.
La decisión es relevante para trabajadores y empleadores porque aclara que marcar el ingreso no determina, por sí solo, el momento en que comienza la protección frente a un accidente laboral. También establece una diferencia fundamental: una cosa es determinar si un accidente tiene origen laboral y otra establecer quién tuvo la culpa de lo ocurrido.
Mariana González, abogada de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, explicó que la sentencia no crea una protección completamente nueva, sino que reitera criterios que la Sala Laboral ya había desarrollado en decisiones anteriores.
La experta destacó que la Sala Laboral retomó su propia jurisprudencia de 1993, 1995, 2005, 2010 y 2012, según la cual el concepto de trabajo incluye actividades inherentes al servicio, como el ingreso a la empresa. Sin embargo, considera que el fallo aporta dos precisiones importantes: el accidente puede ser laboral aunque el empleado todavía no haya entrado ni comenzado su jornada, y la discusión sobre quién tuvo la culpa no determina el origen del accidente.
¿La ARL debe responder si el trabajador se accidenta antes de marcar ingreso?
La respuesta depende de las circunstancias del accidente y de su relación con el trabajo. La protección no se limita exclusivamente a las tareas que una persona ejecuta durante su jornada, pues también puede comprender actos necesarios o inherentes a la prestación del servicio.
En el caso analizado, el trabajador había salido a comprar unos tintos y, cuando regresó, esperaba con sus compañeros para ingresar al lugar de trabajo. En ese momento ocurrió el desprendimiento de la cornisa que terminó causándole la muerte.
El Tribunal había considerado que la salida para comprar las bebidas rompía la relación con el trabajo. Sin embargo, la Corte examinó lo que estaba haciendo el empleado en el momento exacto del accidente: ya había regresado y estaba esperando para entrar.
Por esa razón, concluyó que la espera para ingresar podía considerarse una actividad inherente al servicio, aunque el trabajador todavía no hubiera comenzado formalmente su jornada.
González explicó que la primera precisión consiste en reconocer que el accidente puede tener origen laboral cuando el empleado está «ad portas» de ingresar, es decir, cuando ya se encuentra en el sitio y espera para entrar. La segunda es que la culpa no sirve para definir si el hecho es laboral. Por ejemplo, determinar quién debía responder por el mantenimiento del edificio no cambia la naturaleza del accidente frente al sistema de riesgos laborales.
¿Qué debe demostrarse para que la ARL reconozca un accidente laboral?
No todos los accidentes que ocurren cerca de una empresa o durante el horario de trabajo son automáticamente laborales. El artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 establece que todo accidente se presume de origen común, salvo que se demuestre su relación con el trabajo.
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- De acuerdo con González, para que la ARL reconozca el origen laboral deben evaluarse tres elementos:
- Que exista un suceso repentino: debe tratarse de un hecho que produzca una lesión, invalidez o muerte.
- Que tenga relación con el trabajo: esa conexión puede ser directa o indirecta y debe demostrarla quien reclama el reconocimiento.
Que se analicen las circunstancias del accidente: la ARL puede controvertir el origen laboral si demuestra que el hecho fue ajeno a las actividades o condiciones relacionadas con el servicio.
La abogada resumió los requisitos al explicar que se necesita «que sea un suceso repentino que cause lesión, invalidez o muerte», que «tenga relación directa o indirecta con el trabajo» y que la ARL no demuestre que el hecho fue ajeno a la labor.
Esto significa que no basta con afirmar que una persona estaba cerca de su oficina o que el accidente ocurrió pocos minutos antes de comenzar el turno. Es necesario revisar qué estaba haciendo, dónde se encontraba y por qué estaba allí.
¿Qué pasa si el accidente ocurre al salir de trabajar?
La decisión también permite analizar los accidentes que ocurren inmediatamente después de terminar la jornada. La jurisprudencia citada por la Sala Laboral reconoce que el ingreso y la salida de las instalaciones pueden constituir actos ligados al trabajo. Por eso, siguiendo el razonamiento del fallo, un accidente ocurrido cuando el empleado está saliendo de la empresa al terminar su jornada también podría tener origen laboral.
González explicó que la jurisprudencia mencionada por la Corte contempla tanto el ingreso como la salida de la empresa como actos relacionados con el trabajo. Sin embargo, esto no significa que cualquier accidente ocurrido después de marcar la salida deba ser reconocido por la ARL.
Deben revisarse las circunstancias concretas y establecer si la persona estaba ejecutando una actividad inherente al servicio o si ya se encontraba realizando una diligencia completamente personal y ajena a sus obligaciones.
Accidentes camino al trabajo: ¿cuándo responde la ARL?
Uno de los puntos que más dudas genera entre los trabajadores son los accidentes de tránsito durante los desplazamientos entre la casa y la empresa. En este aspecto, la Sentencia SL852-2026 no modifica las reglas existentes. El artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 establece que el accidente durante el trayecto entre la residencia y el lugar de trabajo se considera laboral en dos situaciones:
- Cuando el empleador suministra el transporte para el desplazamiento.
- Cuando el trabajador se moviliza para cumplir una orden del empleador, incluso si debe hacerlo fuera del lugar o del horario habitual de trabajo.
Por ejemplo, si una persona sale de su casa en su motocicleta particular para llegar a la oficina y sufre un accidente de tránsito, el hecho será, por regla general, de origen común. La situación cambia si la empresa le suministró el transporte o si el desplazamiento responde a una instrucción laboral.
Por tanto, no debe confundirse la protección que puede existir cuando un empleado espera para ingresar a su empresa con la cobertura de cualquier trayecto entre la casa y el trabajo.
¿Qué ocurre si el trabajador se accidenta durante una pausa o una diligencia personal?
La sentencia también permite entender por qué es importante analizar el momento exacto en el que sucede el accidente. En el caso de Barranquilla, el trabajador había salido a comprar unos tintos, pero el accidente ocurrió después, cuando ya había regresado y esperaba para entrar con sus compañeros. Para la Corte, ese detalle fue determinante al establecer que la actividad estaba nuevamente vinculada con el ingreso al trabajo.
Esto no significa que una salida a comprar café, almorzar o hacer una diligencia personal esté siempre cubierta por la ARL. Si el empleado sufre un accidente mientras realiza una actividad personal y lejos del lugar de trabajo, podría tratarse de un evento de origen común.
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González aclaró que la Corte no fijó una regla general para todas las pausas o actividades personales. Lo determinante es establecer qué hacía la persona cuando ocurrió el accidente, dónde estaba y si esa conducta podía considerarse inherente a la prestación del servicio.