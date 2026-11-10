Ingresos de Pei crecieron 4,3 % a septiembre y llegaron a $631.000 millones; alcanzó récord de inversionistas

El vehículo inmobiliario Pei dio a conocer sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 2026 y el acumulado del año, según los cuales a septiembre logró ingresos operacionales por $631.178 millones, lo que representa un crecimiento de 4,3 % frente a los primeros nueve meses del año pasado.
Además, reportó avances en su estrategia de inversión y optimización del portafolio con varias transacciones hechas durante el trimestre. La más relevante, y una de las operaciones más grandes del sector inmobiliario, fue la adquisición del portafolio inmobiliario de Terranum.
Al dar a conocer su resultado a septiembre, Pei destacó que se refleja su capacidad para “mantener un desempeño operativo consistente, respaldado por la gestión de los activos, la evolución de los contratos de arrendamiento y el relacionamiento permanente con los arrendatarios”.
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Por otro lado, el ingreso operativo neto (NOI) alcanzó $534.788 millones, con un crecimiento del 5,4 % frente al mismo periodo del año anterior.
El margen NOI se ubicó en 84,7 %, con una mejora de 87 puntos básicos, lo cual refleja la eficiencia de la operación y la gestión de los costos y gastos del vehículo. Por su parte, el Ebitda alcanzó $444.588 millones, con un margen de 70,4 %.
Como resultado del desempeño del vehículo, Pei anunció para el tercer trimestre el pago de un flujo de caja distribuible por $65.040 millones, equivalente a $1.302 por título participativo, correspondiente al periodo comprendido entre julio y septiembre de 2026. El pago está programado para el próximo 17 de noviembre.
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Otros resultados de Pei
En lo corrido del año, Pei destacó su dinámica comercial favorable, con la colocación de 15.206 metros cuadrados y una tasa de renovación de contratos del 96,2 %. La vacancia física fue de 6,32 % y la vacancia económica de 6,96 %.
En el segmento corporativo se destacó la colocación de espacios en activos como WBP, Fijar 93, Atrio y Edificio Calle 26, contribuyendo a reducir la vacancia física de este segmento a 10,07 %.
Además, el título participativo de Pei, que se negocia en la rueda de renta variable de la Bolsa de Colombia, registró una valorización del 0,9 % frente al cierre del trimestre anterior y alcanzó un precio de $66.600 al cierre de septiembre. En lo corrido del año, el volumen promedio diario de negociación (ADTV) se ubicó en $1.706 millones.
La base de inversionistas alcanzó un récord de 12.392 participantes, con un crecimiento del 49,5% frente al mismo periodo del año anterior. Para Pei, esta evolución “refleja una mayor participación del mercado en el vehículo y amplía la base de inversionistas que acompaña su desarrollo”.
Avance en los negocios
Durante el tercer trimestre de 2026, Pei avanzó en el proceso de adquisición del portafolio inmobiliario de Terranum, luego de que la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas, celebrada el 22 de septiembre, aprobara las condiciones requeridas para continuar con la operación.
La decisión contó con el voto favorable del 92 % de los títulos presentes en la reunión y permitió avanzar en la estructura prevista para la transacción.
La adquisición contempla la incorporación de cinco activos corporativos y logisticos de altas especificaciones, que representan un crecimiento cercano al 29 % en activos bajo administración y al 35 % en área arrendable, con un potencial de generación de NOI superior a $200.000 millones anuales.
Esta operación ampliaría la escala del vehículo y fortalecería la diversificación del portafolio, con activos generadores de ingresos recurrentes y oportunidades de crecimiento.
Como parte de las siguientes etapas, se encuentra en trámite ante la Superintendencia Financiera de Colombia el proceso de aprobación de la Emisión XIII Tramo de Títulos Participativos, necesario para avanzar hacia el cierre de la adquisición, sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo y de los trámites regulatorios correspondientes.
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