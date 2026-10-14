Pei oficializó su segundo formador de liquidez para sus títulos en el mercado local

Pei oficializó la incorporación de LarrainVial como segundo formador de liquidez de sus títulos participativos, que operará de manera complementaria a Alianza Valores.
La medida busca fortalecer las condiciones de negociación de estos títulos en el mercado secundario, mejorar su profundidad y dinámica, y ampliar su alcance entre inversionistas locales e internacionales, como lo reveló Valora Analitik días atrás.
La llegada de la comisionista de origen chileno se suma a las acciones que impulsa Pei para fortalecer la negociación de sus títulos en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y desarrollar su relacionamiento con la comunidad inversionista.
Con esta incorporación, la compañía busca complementar las capacidades con las que ya cuenta en el mercado y ampliar la visibilidad de esta alternativa de inversión.
LarrainVial aportará su presencia regional y su acceso a comunidades de inversión internacionales, con el propósito de ampliar el conocimiento de los títulos participativos de Pei y favorecer la participación potencial de nuevos inversionistas.
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¿Qué busca Pei con el segundo formador de liquidez?
La participación de los dos intermediarios busca contribuir a dinamizar el mercado secundario y favorecer una interacción más activa entre la oferta y la demanda de los títulos.
Además de su función como segundo formador de liquidez, LarrainVial acompañará iniciativas orientadas a dar mayor visibilidad a los títulos participativos, incluidas aquellas relacionadas con su eventual inclusión en índices bursátiles.
“Con esta medida, seguimos trabajando en el fortalecimiento de las condiciones de negociación de nuestros títulos y en una mayor proyección de Pei en el mercado de capitales, aprovechando capacidades complementarias para profundizar nuestro relacionamiento con inversionistas locales e internacionales”, afirmó Jairo Corrales, presidente de Pei.
La firma recordó que su portafolio está compuesto por activos generadores de renta con altas especificaciones, que suman más de 1,15 millones de metros cuadrados de área arrendable.
La operación tiene una base diversificada de cerca de 1.500 arrendatarios y presencia en 32 ciudades y municipios del país.
El portafolio está avaluado en más de $10,1 billones y comprende cuatro categorías de activos: corporativos, comerciales, logísticos y especializados.