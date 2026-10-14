Dólar en Colombia frena su racha bajista y se estabiliza en $3.183

La cotización del dólar en Colombia hizo una pausa en su tendencia de apreciación reciente y cerró este miércoles prácticamente estable en $3.183,80, registrando un leve incremento de $1,30 frente al dato del martes ($3.182,50).
La divisa abrió al alza en $3.200 y trepó rápidamente hasta marcar un máximo intradiario de $3.214. Sin embargo, la ausencia de una presión compradora sostenida llevó al tipo de cambio a descender paulatinamente hasta un mínimo de $3.187,10, cerca del precio final.
De acuerdo con JP Tactical, fue una jornada de flujos equilibrados donde la publicación de la inflación en EE. UU., que se ubicó en el 3,7 % anual en septiembre, no logró actuar como un catalizador decisivo a nivel local.
Por su parte, Acciones & Valores señaló que la resistencia inflacionaria norteamericana desplazó el balance hacia un sesgo neutral a moderadamente alcista, reduciendo la probabilidad de perforar los mínimos recientes, pero sin alterar drásticamente la estructura de fondo.
Por su parte, en los mercados monetarios internacionales, el billete verde reanudó su fortalecimiento de forma generalizada. El índice DXY se apreció un 0,49 % hasta los 102,68 puntos, rebotando desde los soportes semanales.
Petróleo cotiza al alza en medio de tensiones en el golfo Pérsico
En el mercado global de hidrocarburos, los precios del crudo mostraron volatilidad al sopesar mayores flujos marinos frente a nuevos ataques contra infraestructura petrolera.
El petróleo Brent subió un 1,13 % hasta los US$106,88 por barril y el WTI avanzó un 1,99 %, situándose en US$96,01 por barril.
La cotización del crudo halló soporte ante los reportes de ataques con drones de rebeldes hutíes contra el complejo corporativo de Aramco y agresiones iraníes a buques cisterna.
No obstante, las alzas fueron parcialmente acotadas por el tránsito constante de más de 19 millones de barriles diarios a través del estrecho de Ormuz con escolta estadounidense y el incremento en un tercio de la producción de Arabia Saudita durante septiembre.
Confianza del Consumidor de Fedesarrollo retoma terreno positivo
En el frente de indicadores macroeconómicos locales, la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) elaborada por Fedesarrollo reveló una recuperación en el optimismo de los hogares colombianos durante el noveno mes del año.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 15,7 %, lo que significó un avance de 0,2 puntos porcentuales (pp) frente al registro de agosto (15,5 %).
Además, frente a septiembre de 2025, el indicador exhibió una notable expansión de 14,1 pp, pues 12 meses atrás el balance marcaba un modesto 1,6 %.
La mejora estuvo liderada por el repunte en las expectativas de las familias a futuro y una tracción destacada en el sector socioeconómico de menores ingresos (estrato bajo), donde el optimismo escaló 4,4 pp hasta situarse en 15,2 %.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,08 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,655 % desde los 12,739 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,018 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,898 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,056 %; la jornada anterior no registraron.
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