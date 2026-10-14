Confianza del consumidor en Colombia mejoró en septiembre tras dos meses de retrocesos

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mejoró en septiembre de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo. Este resultado destaca tras dos meses con registros cada vez inferiores.
El indicador alcanzó el mes pasado un balance de 15,7 %, lo que representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales (pp) frente al mes de agosto de 2026 (15,5 %).
Además, cuando se comparan los datos con septiembre de 2025 también se evidencia un incremento de 14,1 pp, pues el índice había marcado un 1,6 % 12 meses atrás.
De acuerdo con el centro de investigación económica y social, estos datos permiten concluir que el optimismo de las familias colombianas retomó el terreno positivo al registrar una mejora frente al mes anterior.
Expectativas a futuro impulsaron el optimismo
El boletín de Fedesarrollo deja ver que el avance en el indicador durante septiembre estuvo sustentado por una recuperación de las perspectivas económicas de los hogares a mediano plazo.
El Índice de Expectativas del Consumidor registró un aumento de 2,5 pp, pasando de 22,6 % en agosto a 25,1 % en septiembre. Dentro de sus componentes, se destacó la mejoría en la previsión sobre si el país experimentará «buenos tiempos» económicamente en los próximos 12 meses (subió de 16,7 % a 21,3 %) y si las condiciones generales de Colombia estarán mejores en un año (escaló de 14,8 % a 19,9 %).
En contraste, el Índice de Condiciones Económicas, que mide la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual, tuvo un ajuste a la baja de 3,1 pp, ubicándose en 1,7 % frente al 4,8 % reportado en agosto. No obstante, al compararse con septiembre de 2025 (0,1 %), el ICE se mantuvo 1,6 pp por encima.
Finalmente, en el desagregado regional, la confianza del consumidor creció en tres de las cinco principales ciudades del país respecto al mes previo.
Bucaramanga lideró la recuperación con un aumento de 4,8 pp, situándose en un balance de 26,4 %, seguida de Bogotá que avanzó 1,5 pp, alcanzando un balance de 15,6 %, mientras que Medellín subió 1,4 pp, ubicándose en 18,4 %.
Por su parte, Barranquilla y Cali presentaron ajustes de -4,6 pp (marcando 20 %) y -5,5 pp (marcando 7,2 %), respectivamente.
Y por niveles socioeconómicos, el repunte del mes estuvo jalonado por los sectores de menores ingresos. En el estrato bajo, la confianza aumentó 4,4 pp, pasando del 10,8 % en agosto al 15,2 % en septiembre. Por su parte, en el estrato medio se ubicó en 14,9 % (-2,9 pp) y en el estrato alto en 25,2 % (-5,7 pp).
—