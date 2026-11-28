XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), presentó su informe con las principales variables de la red eléctrica, incluyendo los riesgos que se enfrentan para garantizar el abastecimiento de energía. En especial, con el inicio de la temporada de verano.
De acuerdo con el reporte, los desafíos se concentran en cuatro frentes.
El primero agrupa los riesgos operativos y de demanda no atendida (DNA), y que se asocian con la sobrecarga de equipos y las variaciones de tensión. Es decir, por la presentación de aquellos eventos en tiempo real que obligan a ordenar desconexiones.
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Para dimensionar la situación, el informe señaló que hasta el 26 de noviembre de 2026 se impartieron 436 instrucciones de desconexión de carga por sobrecargas en equipos de transmisión, tensiones fuera de rango o para atender contingencias en tiempo real. De ese total, 370 se ejecutaron en el Caribe, que concentró la mayor cantidad de estos procedimientos.
El documento también advierte sobre riesgos financieros para el Mercado de Energía Mayorista (MEM), especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño. Uno de ellos es el aumento de los costos de los combustibles que necesitarían las plantas térmicas para generar electricidad y compensar una menor disponibilidad de agua en los embalses.
A esto se suma la exposición de algunos comercializadores que atienden a los usuarios finales a los precios de la energía en bolsa, así como el riesgo de incumplimiento en los pagos por parte de ciertos agentes del mercado. Esta situación podría llevar a la ejecución de garantías y al aumento de los procedimientos de limitación de suministro, que eventualmente pueden derivar en suspensiones del servicio a los usuarios.
Así mismo, XM identifica un riesgo de déficit de potencia nacional, es decir, la posibilidad de que los recursos disponibles no sean suficientes para atender los momentos de mayor demanda de electricidad. El escenario podría agravarse si se presentan fallas o indisponibilidades no previstas en la infraestructura de transmisión, lo que reduciría la capacidad del sistema para transportar la energía hasta los puntos de consumo.
Finalmente, el reporte advierte sobre un posible déficit de energía en el país si se mantienen ciertas condiciones que comprometan la capacidad del SIN para atender la demanda. Entre los escenarios de riesgo está que el consumo eléctrico crezca de acuerdo con las proyecciones medias de la UPME, mientras persistan los bajos aportes de agua a los embalses, incluso por debajo de los registrados durante el fenómeno de El Niño de 2015-2016.
El panorama también dependerá de que el nivel del embalse agregado no caiga por debajo del 30 % establecido por la CREG y de que las plantas térmicas mantengan una generación promedio de 103 GWh diarios, de manera continua, desde ahora hasta abril de 2027.
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Acciones necesarias
Para mitigar los riesgos de déficit energético, fallas en la potencia y restricciones operativas en el sistema, el operador contempla diversas acciones inmediatas y estructurales.
Entre esas tareas, XM hace énfasis en la necesidad de cumplir en tiempo real con las metas mínimas de generación térmica fijadas por la regulación con el fin de frenar el desembalsamiento y preservar las reservas hídricas del país. En ese sentido, considera necesario garantizar la disponibilidad de los combustibles necesarios para sostener esa operación, como lo son el gas natural y el carbón.
De la misma manera, considera necesario intensificar las campañas de uso eficiente e implementar programas de respuesta a la demanda, así como incentivos de consumo para usuarios comerciales e industriales. Eso sumado a la puesta en marcha de disminuciones temporales de voltaje en la red para reducir el consumo total de energía en momentos de alta exigencia.
La ampliación de la oferta también es un tema clave. Para ello, la entidad considera necesario habilitar la entrega de excedentes de energía al SIN por parte de autogeneradores e industriales, además de agilizar el ingreso de nuevos proyectos de generación y eliminar restricciones de transmisión que generan «atrapamientos» de energía térmica y solar.
Así mismo, el reporte hace énfasis en la importancia de maximizar la disponibilidad de líneas y transformadores para mitigar desconexiones forzadas de carga causadas por sobrecargas y tensiones fuera de rango, concentradas, como ya se mencionó, de forma crítica en la región Caribe.
En esa línea, sugiere la necesidad de expedir la resolución en firme que actualiza el Estatuto de Racionamiento de Energía.