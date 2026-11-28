El Ministerio de Vivienda abrió una convocatoria para ofertar proyectos terminados a hogares afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La postulación está abierta para personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras legalmente constituidas en Colombia, incluidas entidades públicas.
La iniciativa tiene como objetivo ampliar las alternativas de acceso a vivienda para las familias damnificadas por el evento sísmico en cinco departamentos del país. Esto mediante la oferta tanto VIS como VIP.
Para que los proyectos sean elegibles, deben cumplir con una serie de requisitos, incluyendo:
- Deben ser viviendas nuevas y urbanas.
- Estar terminadas al 100 % y no haber sido habitadas.
- Disponer de las respectivas licencias de construcción y de una certificación de seguridad y habitabilidad posterior al sismo, expedida por un ingeniero civil autorizado.
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“Invitamos a quienes tengan viviendas nuevas y terminadas en los departamentos más afectados por el sismo a postularlas. Queremos aprovechar la oferta disponible para que estas soluciones habitacionales puedan estar al alcance de las familias damnificadas”, destacó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
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¿Cómo postularse?
Los interesados deberán realizar el trámite en el portal de Minvivienda, donde tendrán que identificar el tipo de persona o entidad que presenta la oferta, diligenciar los datos del proyecto y las viviendas, y adjuntar la documentación solicitada. Este será el único canal habilitado para presentar las postulaciones.
Además, es importante tener en cuenta las fechas claves de la convocatoria, cuyo registro irá hasta comienzos de diciembre. Este es el calendario por etapas:
- 27 de noviembre de 2026: apertura de la recepción de ofertas.
- 10 de diciembre de 2026: hasta las 6:00 p. m. cierre del registro
- 16 de diciembre de 2026: fecha límite para subsanar documentos.
- 18 de diciembre de 2026: publicación del último listado de oferta habilitada.
- 22 de diciembre de 2026: primera publicación de hogares priorizados.
Recuerde que la cartera dará a conocer cuáles son los pasos a seguir y los requisitos de participación para los hogares damnificados.