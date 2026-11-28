La economía colombiana enfrentará en 2027 un escenario marcado por la necesidad de un ajuste fiscal, la persistencia de una inflación elevada y unas tasas de interés que continuarían en niveles de doble dígito, aunque con un dólar que podría contribuir a moderar las presiones sobre los precios.
Así lo explicó Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia, al presentar las perspectivas económicas de la entidad para el próximo año.
El banco proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia crecerá un 2,4 % tanto en 2026 como en 2027, en medio de una recomposición de la actividad productiva y un desempeño favorable de la demanda interna.
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Cabe resaltar que la estimación para el próximo año supera la del Banco de la República, que, según Monzón, prevé una expansión del 1,8 %.
Desde Itaú consideran que la economía colombiana ha demostrado resiliencia, particularmente en sectores como el comercio, el entretenimiento, los servicios, la hotelería y los restaurantes, en contraste con actividades como la minería.
Si bien el terremoto afectó el desempeño de sectores como la industria y la construcción durante el tercer trimestre, la entidad anticipa que los procesos de reconstrucción, las inversiones públicas y privadas y los desembolsos de seguros favorecerán la recuperación económica entre el cierre de 2026 y comienzos de 2027.
A esto se suma el crecimiento a doble dígito de las importaciones de materias primas, bienes durables y productos de consumo, que, a juicio de Monzón, evidencia que la demanda interna mantiene su dinamismo.
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Ajuste fiscal e inflación, entre los principales retos de Colombia en 2027
Uno de los factores que marcará el comportamiento de la economía será el ajuste fiscal y sus posibles repercusiones sobre el mercado laboral.
Sin embargo, Itaú espera una recomposición del mercado laboral, en la que el sector privado pueda recuperar dinamismo. “El empleo del Gobierno se empieza a ver un poco más castigado, pero el empleo del sector privado podría volver a motivarse si el salario mínimo del próximo año vuelve a ser de un solo dígito, un salario mucho más moderado y nos aliviemos del 23 %. Un respiro para el sector corporativo”.
En materia de precios, Itaú proyecta que la inflación cerrará 2026 en un 7 % y descenderá al 5,6 % en 2027, todavía lejos de la meta del Banco de la República.
Según Monzón, las actuales presiones inflacionarias responden principalmente al dinamismo del consumo y del gasto, aunque para el próximo año podrían sumarse choques de oferta asociados al fenómeno de El Niño.
La entidad advierte que las condiciones climáticas podrían llevar la inflación de alimentos a niveles cercanos al 10 %, frente al 6,7 % registrado al momento de la presentación.
Otro desafío será el eventual incremento del precio del diésel, teniendo en cuenta la diferencia entre su cotización internacional, cercana a los $19.000, y el precio local, de aproximadamente $10.500.
“Vamos a ver cómo el Gobierno se va a mover con este reto de los precios del diésel, porque mantener el precio de la gasolina así nos conviene a todos, pero acuérdese que por el otro lado está generando un déficit, un subsidio que es $10 millones o $12 millones. En sí va a ser un reto importante”, explicó la gerente de Investigaciones Económicas de Itaú Colombia.
Dólar y tasas de interés: ¿qué anticipa Itaú para 2027?
La persistencia de las presiones inflacionarias limitaría el margen de maniobra del Banco de la República para reducir las tasas de interés durante el próximo año.
Monzón anticipa un incremento adicional de 25 puntos básicos, hasta el 12,50 %, sin descartar que la tasa de política monetaria alcance el 12,75 % y permanezca en niveles elevados durante un periodo prolongado.
“El gran reto del próximo año va a seguir siendo las tasas de doble dígito”, señaló la economista.
No obstante, uno de los factores que podría jugar a favor de la reducción de la inflación es el comportamiento del dólar.
De acuerdo con Monzón, una tasa de cambio en niveles de entre $3.100 y $3.200 contribuiría a compensar parcialmente las presiones inflacionarias, particularmente mediante el abaratamiento de los bienes importados, un efecto que ya comienza a evidenciarse en los precios de los vehículos.
En medio de ese contexto planteado, las perspectivas de Itaú para 2027 apuntan a una economía que mantendría su ritmo de crecimiento, pero que deberá sortear los desafíos de la consolidación fiscal, los riesgos climáticos y unas condiciones de financiación todavía restrictivas.