Colombia presentó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la hoja de ruta que pondrá en marcha para transformar su estructura productiva. El plan de acción pone sobre la mesa las prioridades económicas contempladas como base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 y que se encuentra actualmente en construcción.
La presentación estuvo a cargo de Daniella Restrepo Duarte, viceministra de Asuntos Multilaterales, y se llevó a cabo en el marco de la décima Reunión de Alto Nivel del Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE.
Durante el encuentro, la funcionaria destacó la necesidad de aprovechar las ventajas estratégicas del país, entre ellas su ubicación geográfica, el acceso a dos océanos, la biodiversidad, los recursos naturales y el talento emprendedor.
Recibe las decisiones que mueven al país en tu correo
Como parte de ese propósito, la propuesta apunta a elevar el porcentaje de inversión a un 25 % del PIB en 2030, así como a impulsar la innovación y fortalecer los encadenamientos productivos.
Destacado: Dato de productividad limitaría el aumento del salario mínimo en Colombia: la PTF apenas aportó 0,15 pp
¿Cuál es el plan del Gobierno?
En lo que se refiere a tecnología, la viceministra señaló que el territorio nacional busca desarrollar las capacidades y el talento humano necesarios para participar en las nuevas economías y facilitar el acceso a servicios públicos más eficientes.
A eso se suma el uso de esta herramienta para avanzar en la simplificación de los trámites del Estado y en la eliminación de barreras que dificultan la actividad productiva y la ejecución de proyectos.
De la misma manera, se planteó la necesidad de fortalecer la integración regional y las alianzas con el sector privado para participar en los segmentos de mayor valor de las cadenas globales, especialmente en sectores como la agroindustria, la bioeconomía y los minerales clave para la transición energética.