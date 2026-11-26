El DANE reveló las cifras de la Productividad Total de los Factores (PTF) correspondientes al tercer trimestre de 2026 en su cálculo de año corrido, uno de los insumos determinantes para las discusiones del incremento del salario mínimo que regirá en Colombia para el año 2027.
El reporte señala que el valor agregado de la economía colombiana registró una tasa de crecimiento de 2,07 % frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la mayor parte de este desempeño estuvo explicada por el esfuerzo de los factores tradicionales de producción, mientras que la eficiencia en su combinación, medida a través de la PTF, tuvo una contribución de apenas 0,15 puntos porcentuales (pp).
Este resultado (0,15) se suma con la inflación, que marca la pérdida observada del poder adquisitivo en lo que va del año, porque técnicamente la productividad representa el beneficio adicional transferible al ajuste por concepto de mayor eficiencia agregada.
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Bajo este cálculo, a la expectativa de inflación del 6,7 % únicamente se le adicionarían los 0,15 puntos porcentuales de la PTF, fijando una referencia matemática teórica del 6,85 %. Cualquier alza que supere dicho porcentaje responderá a factores políticos, distributivos o de negociación directa en la mesa y no a un respaldo estricto en la productividad del periodo.
Ese 6,85 % sería la base sobre la cual se asienta la discusión en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se sientan el Gobierno, los gremios empresariales en nombre de los empleadores y las centrales sindicales como representantes de los trabajadores.
Así se ha comportado la inflación
Vale la pena recordar que el DANE informó a inicios de noviembre que la inflación acumulada en lo corrido del año (enero a octubre de 2026) se ubicó en 5,94 %, lo que representa una aceleración frente al 4,74 % registrado en el mismo lapso de 2025.
En términos anuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un 6,30 % a octubre, mostrando una leve aceleración respecto al mes previo y manteniéndose presionado por rubros esenciales como los arriendos, la energía y los alimentos.
El dato de noviembre se conocerá hasta el próximo lunes 7 de diciembre.
Frente al cierre del año, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República le apunta a que la inflación cerraría 2026 alrededor del 6,7 %, de acuerdo con la mediana de las proyecciones de los analistas económicos consultados en noviembre por el emisor.
Lo que dice la PTF sobre la productividad
La medición del DANE demuestra que la dinámica productiva del país ha estado impulsada de manera predominante por los servicios laborales y de capital, dejando al descubierto la estrechez del componente tecnológico y de eficiencia general.
Los servicios laborales contribuyeron con 1,07 puntos porcentuales a la tasa de expansión del valor agregado, impulsados principalmente por el factor de composición del trabajo (1,10 pp), que compensó el impacto negativo registrado en las horas trabajadas (-0,02 pp). Por su parte, los servicios de capital aportaron 0,84 puntos porcentuales al crecimiento total, destacándose la tracción del capital no orientado a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (no TIC) con 0,79 pp, frente a una contribución de 0,05 pp del capital TIC.
El rezago de la PTF confirma que la economía colombiana continúa creciendo mediante la acumulación de insumos y no a través de incrementos estructurales de productividad, un hallazgo que condiciona el margen de maniobra técnica para la negociación salarial.
Así será la discusión de la mesa de concertación
De acuerdo con el cronograma que establece los tiempos para la concertación del aumento de la remuneración básica de los trabajadores, el primer plazo legal para alcanzar un acuerdo es el 15 de diciembre. Hasta el día 29 del próximo mes las partes podrán presentar salvedades o citar sesiones extraordinarias, pues el 30 de diciembre es la fecha límite legal para que el Gobierno expida el decreto de ajuste, en caso de no lograrse consenso.
El proceso de fijación del salario mínimo en Colombia no es un ejercicio discrecional, sino que responde a un mandato legal. El marco regulatorio se fundamenta en la Ley 278 de 1996 y en las directrices fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-815 de 1999.
La legislación establece que para determinar el ajuste salarial la Comisión Permanente de Concertación debe considerar obligatoriamente la inflación observada y proyectada, la productividad laboral aprobada por la comisión de concertación a partir de los datos oficiales reportados por el DANE, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional enfatiza que el incremento del salario mínimo debe garantizar prioritariamente la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, tomando como límite inferior el dato de la inflación registrada.
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