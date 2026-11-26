Cibest Capital, la unidad de mercado de capitales del Grupo Cibest, actualizó su portafolio de acciones recomendadas (Top Picks) para noviembre de 2026, con un cambio importante en su estrategia de inversión: la salida de la acción preferencial de Davivienda Group y un mayor peso en Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Éxito.
De acuerdo con el informe de Top Picks de Cibest Capital, la participación de Davivienda Group, que representaba el 20 % del portafolio, fue redistribuida entre los demás activos. Con este movimiento, la acción preferencial de Grupo Sura aumentó cinco puntos porcentuales, hasta alcanzar el 35 %; la preferencial de Grupo Argos subió cinco puntos, al 25 %, y Grupo Éxito incrementó su participación en 10 puntos, hasta el 20 %. En tanto, la acción de Banco de Bogotá mantiene una ponderación del 20 %.
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La decisión de retirar a Davivienda Group responde, según Cibest Capital, a que su potencial fundamental es más limitado frente a otras alternativas del portafolio y al propio MSCI Colcap, luego de acumular una valorización cercana al 25 % en lo corrido del año.
¿Por qué se mantienen estas cuatro acciones?
El informe destaca diferentes factores detrás de la selección de los cuatro emisores.
En el caso de Banco de Bogotá, Cibest Capital resalta que la acción cotiza con descuento frente a comparables regionales y por debajo de una vez su valor en libros. También destaca los resultados del tercer trimestre de 2026, con un crecimiento anual de 14,7 % en la cartera y de 25,1 % en el ingreso neto de intereses. La integración de la operación comercial adquirida de Itaú aparece como otro factor de crecimiento.
Para Preferencial Grupo Sura, el atractivo está relacionado con su estrategia de reducción de deuda, respaldada por dividendos ordinarios y extraordinarios cercanos a $3,1 billones, que permitirían disminuir la deuda neta en alrededor de $1,4 billones. Además, la acción preferencial conserva un descuento cercano al 32,1 % frente a la ordinaria.
En Grupo Éxito, la tesis de inversión se relaciona con su transformación estratégica hacia 2030 y el mayor protagonismo del negocio inmobiliario. Cibest Capital destaca el potencial de Viva Malls para monetizar espacios comerciales y generar nuevas fuentes de ingresos.
Por su parte, Preferencial Grupo Argos mantiene su lugar por los avances de su estrategia ACE 1.0, la optimización de su portafolio, la venta de activos maduros y la ejecución de cerca del 60 % de su programa de recompras de acciones.
¿Cómo les ha ido a las acciones recomendadas?
Uno de los datos destacados del reporte es el comportamiento acumulado del portafolio. Con corte al 23 de noviembre de 2026, los Top Picks registraron una valorización de 23,54 % en lo corrido del año, incluidos dividendos, frente al 18,76 % del MSCI Colcap. Esto representa una ventaja de 478 puntos básicos frente al principal índice de referencia de la Bolsa de Colombia.
Sin embargo, durante el último mes el portafolio también registró una desvalorización de 4,86 %, aunque su caída fue inferior a la del Colcap, que retrocedió 7,6 % en el mismo periodo.
Por esta razón, Cibest Capital mantiene una perspectiva neutral sobre la renta variable colombiana para los próximos meses. Si bien identifica oportunidades tácticas por las correcciones recientes, los flujos de inversionistas extranjeros, los programas de recompra pendientes y posibles ingresos a índices internacionales, advierte que persisten riesgos macroeconómicos y fiscales.
El entorno de tasas de interés elevadas, las presiones potenciales sobre la inflación y el consumo, y las valoraciones más altas del mercado colombiano frente a otros países de la región llevan a la entidad a privilegiar la selectividad.
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