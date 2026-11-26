El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que Colombia no continuará el proceso para ingresar al Grupo de los BRICS ni su adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), una iniciativa que había impulsado el expresidente Gustavo Petro durante su mandato.
«Colombia no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral», señaló el comunicado.
La administración de Abelardo de la Espriella indicó que continuará trabajando con otros organismos multilaterales y socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que permitan financiar las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, denominado Colombia Patria Milagro.
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Sin embargo, el Gobierno no detalló las razones económicas, políticas o diplomáticas que motivaron el retiro de esta iniciativa.
Ahora bien, cuando el expresidente Gustavo Petro anunció la intención de Colombia de acercarse a los BRICS, surgieron advertencias sobre posibles represalias de Estados Unidos. En contraste, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha priorizado el fortalecimiento de las relaciones con Washington, mientras toma distancia de las iniciativas de vinculación con el bloque de economías emergentes.
¿Qué había adelantado el Gobierno de Gustavo Petro para ingresar a los BRICS?
El interés de Colombia por acercarse al bloque de economías emergentes comenzó durante el Gobierno de Gustavo Petro, quien manifestó su intención de que el país ingresara como miembro pleno de los BRICS, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
En enero de 2024, durante un encuentro con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Petro expresó su interés en que Colombia ingresara al grupo lo más pronto posible.
Posteriormente, el 16 de mayo de 2025, durante una visita oficial a China, el entonces mandatario formalizó la solicitud de Colombia para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), conocido como el banco de los BRICS.
Rousseff, expresidenta de Brasil y entonces presidenta de la entidad. El ministro de Hacienda de ese momento, Germán Ávila, firmó la carta mediante la cual Colombia solicitó convertirse en miembro prestatario del organismo.
Un mes después, el 19 de junio de 2025, la entonces canciller Laura Sarabia anunció que Colombia había sido admitida en el banco. Posteriormente, el 5 de julio, Rousseff confirmó que el consejo de gobernadores del NBD había aprobado la incorporación del país.
La adhesión buscaba abrir nuevas fuentes de financiación para proyectos de infraestructura, energías renovables, salud y desarrollo sostenible, además de diversificar los mecanismos de crédito internacional.
Para avanzar en la formalización, el Gobierno Petro radicó el 25 de noviembre de 2025 ante el Congreso un proyecto de ley para aprobar el acuerdo de adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo. Sin embargo, la iniciativa no alcanzó a completar su trámite legislativo antes del cambio de administración.
Es importante precisar que la aprobación de Colombia como miembro del Nuevo Banco de Desarrollo no significaba su ingreso automático como miembro pleno del grupo BRICS. Se trataba de dos procesos diferentes, aunque relacionados políticamente.