En los próximos días iniciará de manera formal la discusión sobre el incremento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año 2027 entre trabajadores y empresarios.
De acuerdo con los analistas locales, es necesario que las partes entiendan que el ajuste debe darse con base en variables técnicas, como la inflación y la productividad laboral.
Con esto —insisten empresarios, analistas y el mismo Gobierno—, el incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 deberá cuidar la actividad económica y el comportamiento de la inflación.
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Sin embargo, los trabajadores no aceptarían un ajuste menor al doble dígito, al tiempo que explican que cubrir la variación del IPC no será suficiente para el aumento, por lo que la base de discusión también deberá centrarse en el concepto de salario mínimo vital.
¿Hasta cuándo hay plazo para aumentar el salario mínimo en Colombia mediante consenso?
A pesar de estas primeras posturas encontradas, Luz Stella Murgas, presidenta de la ANDI, dijo que hay buenas sensaciones sobre el diálogo que se establecerá con los trabajadores.
Reiteró que confía en que el incremento del salario mínimo en Colombia del año entrante vuelva a ser por consenso, a diferencia de lo ocurrido en los últimos años, cuando el ajuste se fijó por decreto.
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En caso de que la mesa de concertación defina el incremento mediante un acuerdo, deberá hacerlo a más tardar el 15 de diciembre; después de esa fecha podrá lograrse por ese mecanismo, siempre y cuando se convoquen sesiones extraordinarias.