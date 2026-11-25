La ANDI dio a conocer una serie de propuestas para que el país cuente con mayores y mejores recaudos en medio del rescate económico que lidera el Gobierno y que tiene como foco el sistema de salud en Colombia.
La propuesta central de la Asociación se enfoca en nuevos aportes de los empleadores al sistema, que representarían $14,7 billones entre 2027 y 2030, mediante un esquema gradual aplicable a salarios superiores a cuatro salarios mínimos.
Según la entidad, esta propuesta busca fortalecer financieramente el sistema de salud en Colombia sin generar mayores barreras a la contratación formal, dado que el 91 % de los trabajadores se ubica por debajo de ese umbral.
¿Por qué urge recaudar más recursos para el sistema de salud en Colombia?
Recibe las decisiones que mueven al país en tu correo
De acuerdo con el Gobierno De la Espriella, una de las mayores urgencias es contar con billonarios recursos para garantizar la prestación de servicios, las citas con especialistas, los procedimientos y los medicamentos.
Además, en materia de protección a los hogares, la ANDI propuso no gravar con IVA los bienes de la canasta familiar, los productos de consumo popular y los planes voluntarios de salud en Colombia.
Finalmente, la ANDI planteó que existen alternativas para lograr una mayor reducción del gasto público que, como lo viene haciendo el Gobierno, deberían tenerse muy en cuenta.
Recomendado: MinHacienda adiciona casi $20.000 millones al Presupuesto de 2026 para gastos en salud
“En ese sentido, propuso que el Gobierno evalúe oportunidades de ahorro mediante la reorganización, fusión o supresión de entidades del Estado”, añadió la ANDI.