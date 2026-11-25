La DIAN recaudó $3,17 billones mediante los beneficios tributarios otorgados para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El resultado superó en $465.518 millones la meta inicial de $2,7 billones.
De acuerdo con el balance de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el recaudo alcanzó un cumplimiento del 117,2 % frente al objetivo establecido en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, que contempló reducciones de sanciones e intereses para facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
La medida estuvo vigente entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, 161.304 contribuyentes se acogieron a los beneficios, mediante la generación de 335.101 recibos de pago.
IVA y renta concentraron la mayor parte del recaudo
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Por tipo de impuesto, el IVA lideró los ingresos obtenidos con $1,28 billones, equivalentes al 40,6 % del total. Le siguieron el impuesto de renta, con $863.374 millones (27,3 %), y la retención en la fuente, con $503.171 millones (15,9 %).
En conjunto, estos tres conceptos representaron el 83,8 % del recaudo conseguido mediante los alivios tributarios.
Por direcciones seccionales, Bogotá concentró la mayor participación, con $1,30 billones, equivalentes al 41,1 % del total. Medellín ocupó el segundo lugar con $453.365 millones (14,3 %), seguida de la Dirección Seccional Operativa de Grandes Contribuyentes, con $394.892 millones (12,5 %).
Estas tres dependencias aportaron cerca del 68 % de los recursos recaudados. También se destacaron Cali, con $160.311 millones; Barranquilla, con $134.999 millones; Cartagena, con $103.305 millones; Bucaramanga, con $101.076 millones, y Villavicencio, con $53.604 millones.
Otro dato del balance de la DIAN muestra que los contribuyentes concentraron sus pagos durante los últimos días de vigencia del beneficio. El 19 de noviembre se recaudaron cerca de $556.627 millones, alrededor del 17,6 % del total obtenido durante los 64 días de aplicación de la medida.
En cuanto a la antigüedad de las obligaciones, 223.946 recibos de pago correspondieron a deudas con menos de un año, lo que representa cerca de dos de cada tres recibos generados. Asimismo, se registraron alrededor de 1.971 recibos asociados a obligaciones con dos o más años de antigüedad.
La DIAN señaló que los recursos recaudados hacen parte del esfuerzo del Gobierno Nacional para financiar la recuperación de las personas, empresas y territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto, así como para contribuir a la reactivación de sus actividades económicas.