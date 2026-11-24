La plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de ley 280, con el que se busca efectuar una serie de modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026.
Esta determinación da el visto bueno a la incorporación de $3,8 billones al PGN, de los cuales $2,7 billones tendrán como destinación el Fondo Milagro con miras a atender la reconstrucción y a los damnificados del terremoto del pasado 10 de agosto.
En ese sentido, el texto incluye un artículo que establece mecanismos de seguimiento a este instrumento, incluyendo la realización de un informe mensual por parte del gerente del Fondo que deberá ser entregado dentro de los primeros 15 días de cada mes a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas, con copia a la Contraloría y a la Procuraduría.
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La iniciativa legislativa también contempla $1,1 billones que se dirigirán al programa Colombia Mayor, así como recursos para que el sistema eléctrico pueda garantizar su operación, evitando el riesgo de apagón.
“Hoy el Senado de la República garantiza los recursos para que los adultos mayores puedan cerrar el año con sus recursos en diciembre, $2,7 billones para damnificados del terremoto y la reconstrucción, y los recursos para que no vaya a haber apagón o por lo menos garantizar que las térmicas vayan a funcionar”, destacó el senador Christian Garcés, ponente de la iniciativa de ley.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, destacó que con este visto bueno también se podrá avanzar en completar el pago de las pensiones militares y el financiamiento de los subsidios de energía eléctrica en la costa Caribe.
La discusión del proyecto de ley continuará este miércoles 25 de noviembre en la plenaria de la Cámara de Representantes, que está citada desde las 11:00 am.